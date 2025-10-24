嘉義中埔27歲男開車撞機車 70歲阿嬤騎士四肢骨折倒臥血泊不治

嘉義縣中埔鄉台18線公路26.8公里處昨天下午5時許發生死亡車禍，27歲劉姓男子開車駕駛沿台18線往西行駛，在路口與1輛往北行駛機車相撞，衝擊力道猛烈碎片四散，70歲蘇姓女騎士頭破血流、四肢骨折，救護車送醫搶救仍不治，詳細肇事原因仍待警方釐清。

據了解，蘇姓女子疑似無照騎機車，被撞後頭部、胸部及四肢嚴重受傷，倒臥血泊中無法動彈，經由救護車送至聖馬爾定醫院搶救，仍因傷重宣告不治。警方對雙方實施酒測，酒測值均為0，路口無交通號誌，相關肇事原因由警方調查釐清中。