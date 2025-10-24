聽新聞
0:00 / 0:00
嘉義中埔27歲男開車撞機車 70歲阿嬤騎士四肢骨折倒臥血泊不治
嘉義縣中埔鄉台18線公路26.8公里處昨天下午5時許發生死亡車禍，27歲劉姓男子開車駕駛沿台18線往西行駛，在路口與1輛往北行駛機車相撞，衝擊力道猛烈碎片四散，70歲蘇姓女騎士頭破血流、四肢骨折，救護車送醫搶救仍不治，詳細肇事原因仍待警方釐清。
據了解，蘇姓女子疑似無照騎機車，被撞後頭部、胸部及四肢嚴重受傷，倒臥血泊中無法動彈，經由救護車送至聖馬爾定醫院搶救，仍因傷重宣告不治。警方對雙方實施酒測，酒測值均為0，路口無交通號誌，相關肇事原因由警方調查釐清中。
中埔分局表示，雙方未注意車前路況，且行經無號誌路口未減速行駛，肇事責任仍待釐清，提醒駕駛人應遵守交通規則，隨時注意車前及四周狀況，並保持適當安全間距，內化防禦駕駛觀念，避免交通事故發生，以確保生命財產安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言