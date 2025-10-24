嘉義某大學驚傳大一新生墜4樓 命危嘉基搶救中

嘉義某大學1名大一男學生昨天下午3時37分不明原因自4樓墜下，教官發現立即報警。救護人員趕抵現場，將傷者送往嘉義基督教醫院急救，目前仍在加護病房治療。示意圖／記者魯永明攝影

嘉義某大學1名大一男學生昨天下午3時37分不明原因自4樓墜下，教官發現立即報警。救護人員趕抵現場，將傷者送往嘉義基督教醫院急救，目前仍在加護病房治療。警方初步排除外力介入，確切墜樓原因仍待調查釐清。嘉基指出，該生送醫後檢查發現有腦出血與多處開放性骨折，經緊急手術後仍昏迷，昏迷指數6，持續觀察中。

校方表示，駐衛警在事發現場女兒牆上發現1支手機，確認為該名大一新生所有。事發後校方已通報校長、學務長、院長及導師，並啟動關懷與協助機制，全力支援家屬與醫療處理。當晚導師、教官及特資老師均在醫院協助，校長昨晚7時前趕赴探視，學生家長從桃園搭高鐵南下，目前由校方人員陪同辦理住院與診療事宜。

