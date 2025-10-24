影／北濱公路天雨路滑 失控貨車拋甩逆向衝撞機車騎士命危
北部濱海淡金公路昨晚雨中發生嚴重車禍，1輛三噸半貨車在轉彎下坡路段疑似超速失控打滑，衝撞中央分隔島頭再往逆向車道旋轉拋甩，撞上無辜路過機車導致56歲婦人被夾困在貨車和水泥圍牆間，重傷送醫有生命危險。
楊姓婦人昨晚6時50分騎乘機車沿淡金公路由三芝往淡水方向騎乘，無端被逆向高速迎面衝過來的貨車撞上，慘遭夾困在後車斗和路旁水泥圍牆之間，消防隊趕抵協助脫困，她全身多處骨折被救護車送往淡水馬偕醫院急救，有腦出血現象傷勢非常嚴重尚未脫險。
據了解，44歲戴姓司機駕駛營造公司的三噸半貨車沿淡金路往三芝方向行駛，在淡水區興仁路口下坡左轉彎路段失控打滑，右側車身衝撞中央分隔島頭，整輛車又繼續往逆向車道旋轉拋甩，撞上無辜路過的機車。
警方獲報後迅速派員趕赴現場，先協助傷者送醫。戴男酒測值0，詳細肇事原因與責任待進一步調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言