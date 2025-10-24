桃園公車司機打人案延燒波及公親 詹江村：我為什麼要道歉

桃園客運公車司機毆打學生引起軒然大波。記者陳俊智／翻攝

桃園客運公車司機毆打學生事件延燒，網路平台Threads一名自稱學生姑姑的網友稱孩子只是替人平反，卻被人譏笑出風頭，質疑議員詹江村帶風向，要求道歉；詹江村今早在臉書直接回應問，「我為什麼要道歉」。

自稱學生姑姑的網友表示，孩子世界真的沒有那麼複雜，真的就是想替被冤枉少投錢的同學平反，不希望孩子被誤會訕笑或出風頭的言語，傷害了他正義感和幫助別人的心。

她也強調學生父母真的盡全力給孩子世界觀、正向觀念和正義感，也質問訕笑的網友「您們敢跟他ㄧ樣出來替同學平反嗎」，並譴責不實報導帶風向，也要求議員詹江村道歉。

「我要道歉什麼？」詹江村在臉書表示，桃園社群網路傳出司機與學生扭打影片，他與議員黃瓊慧都被點名了解情況，後來他問分局聯絡人，黃問轄區派出所，然後2人把警局的公開聲明稿轉貼在個人社群，註明經警局調查，不解錯在哪裡。

詹江村表示，警察將司機移送法辦，學生交由學校處理，錯在哪裡？司機認為另一個學生逃票是司機的認定，他有加任何評論嗎？司機稱被挑釁才打人，他有說贊成或鼓勵私刑嗎？學生姑姑說小孩見義勇為，敢跟司機說你「一輩子就這樣」，是一種見義勇為的行為，但是他為什麼要道歉？他有評論整個事件嗎？

詹江村說，他的臉書被人洗版，甚至也對他說「一輩子就只有這樣」，但他不知道有多少人這輩子可以超過他。

他公開對酸民說，「我30歲開始開BMW敞篷跑車，參加稀有跑車俱樂部，每3年換一部賓士或BMW，現在車庫一台賓士一台特斯拉，沒有貸款，住100坪豪宅，我「一輩子就這樣」，我很滿足了！你呢？」