快訊

獨／三商壽招親結果揭曉 玉山金每股出價8.2元勝出

豪雨狂炸「三貂嶺-大華」邊坡滑動 平溪線暫停營運 台鐵持續監測

台中西區知名法式餐廳驚傳食物中毒 10人餐後上吐下瀉急送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園公車司機打人案延燒波及公親 詹江村：我為什麼要道歉

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園客運公車司機毆打學生引起軒然大波。記者陳俊智／翻攝
桃園客運公車司機毆打學生引起軒然大波。記者陳俊智／翻攝

桃園客運公車司機毆打學生事件延燒，網路平台Threads一名自稱學生姑姑的網友稱孩子只是替人平反，卻被人譏笑出風頭，質疑議員詹江村帶風向，要求道歉；詹江村今早在臉書直接回應問，「我為什麼要道歉」。

自稱學生姑姑的網友表示，孩子世界真的沒有那麼複雜，真的就是想替被冤枉少投錢的同學平反，不希望孩子被誤會訕笑或出風頭的言語，傷害了他正義感和幫助別人的心。

她也強調學生父母真的盡全力給孩子世界觀、正向觀念和正義感，也質問訕笑的網友「您們敢跟他ㄧ樣出來替同學平反嗎」，並譴責不實報導帶風向，也要求議員詹江村道歉。

「我要道歉什麼？」詹江村在臉書表示，桃園社群網路傳出司機與學生扭打影片，他與議員黃瓊慧都被點名了解情況，後來他問分局聯絡人，黃問轄區派出所，然後2人把警局的公開聲明稿轉貼在個人社群，註明經警局調查，不解錯在哪裡。

詹江村表示，警察將司機移送法辦，學生交由學校處理，錯在哪裡？司機認為另一個學生逃票是司機的認定，他有加任何評論嗎？司機稱被挑釁才打人，他有說贊成或鼓勵私刑嗎？學生姑姑說小孩見義勇為，敢跟司機說你「一輩子就這樣」，是一種見義勇為的行為，但是他為什麼要道歉？他有評論整個事件嗎？

詹江村說，他的臉書被人洗版，甚至也對他說「一輩子就只有這樣」，但他不知道有多少人這輩子可以超過他。

他公開對酸民說，「我30歲開始開BMW敞篷跑車，參加稀有跑車俱樂部，每3年換一部賓士或BMW，現在車庫一台賓士一台特斯拉，沒有貸款，住100坪豪宅，我「一輩子就這樣」，我很滿足了！你呢？」

詹江村 議員 桃園 客運

延伸閱讀

公車司機施暴 律師：傷害罪逃不掉「跟不定時炸彈一樣太可怕」

刺青男持改造手槍遭海巡署桃園查緝隊查獲 下場曝光

影／桃客學生專車疑逃票爆衝突 司機與高中生從車上打到車外互控傷害

笑稱國民黨主席選舉「熱鬧過頭」 鄭麗文：殺過頭的同志快回來

相關新聞

桃園公車司機打人案延燒波及公親 詹江村：我為什麼要道歉

桃園客運公車司機毆打學生事件延燒，網路平台Threads一名自稱學生姑姑的網友稱孩子只是替人平反，卻被人譏笑出風頭，質疑...

遭司機施暴受害者是資優生 校方信曝非搭霸王車、促桃園客運正視此事

桃園客運學生專車劉姓司機對黃姓學生施暴事件，事發時一名同車學生的家長在Threads發聲，還原事發經過，他呼籲大眾不要被...

公車司機施暴 律師：傷害罪逃不掉「跟不定時炸彈一樣太可怕」

桃園客運學生專車的司機毆打學生暴力衝突事件，引起廣泛討論。「就算高中生嘴秋酸個幾句，就可以打他嗎？」律師王至德在「法老王...

桃園倉庫大火悲劇收場 失聯網拍夫妻確定罹難

桃園市桃園區樹仁三街一處連棟鐵皮倉庫今早發生火警，由於堆放大量家庭五金雜貨，火勢迅速蔓延，消防局動員百餘人力全力灌救4小...

公車司機痛扁學生…Cheap還原事件脈絡 網友：離開駕駛座就是完輸

桃園公車司機涉嫌暴打未成年學生引起關注。關注交通安全的百萬YouTuber「Cheap」表示，現實很殘酷，法律上打人不對...

學生遭公車司機揍斷鼻梁 姑姑心疼：他很勇敢 說再遇到仍會挺身而出

桃園驚傳公車司機與乘客的暴力衝突事件，引起討論。受害學生的姑姑在Threads發聲，指她的姪子是想替被冤枉少投錢的同學平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。