影／高雄單警抓逃跑騎士 1路人沒看戲…趨前助警逮人

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

越南籍范姓男子2個月前成逃逸移工，21日傍晚5時50分騎註銷車牌機車行經高市大寮路與大明街口，被巡邏的林園警分局大寮分駐所陳姓警員撞見，范男棄車拔腿逃逸，一名年輕男子見單警抓人，熱心趨前協助，讓警順利逮人。

網路社群「社會事新聞影音」貼出一則影片，只見影片中3名頭戴安全帽的男子糾纏在一起，其中一人為制服員警，另一人協助抓住其中一男一起過馬路。

轄區林園警分局表示，有關網傳男子遭警方逮捕影像，經查為21日傍晚5時50分許，大寮分駐所陳姓警員執行巡邏勤務，行經大寮路與大明街口時，發現前方騎士騎乘逾期註銷車牌的機車，於是趨前攔查。

沒料，機車騎士棄車拔腿逃逸，一名路過的熱心民眾協助警方抓人；後警方查出騎士是32歲范姓男子，范男為越南籍移工，違法逃逸2個月，警方將范男帶回查辦，警訊後依違反入出國移民法移請移民署專勤隊收容，等待遣返。

逃逸越南籍移工范姓男子21日傍晚騎註銷車牌機車行經高市大寮路與大明街口，被巡邏警員撞見棄車逃逸，熱心男助警抓人。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
逃逸越南籍移工范姓男子21日傍晚騎註銷車牌機車行經高市大寮路與大明街口，被巡邏警員撞見棄車逃逸，熱心男助警抓人。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
逃逸越南籍移工范姓男子21日傍晚騎註銷車牌機車行經高市大寮路與大明街口，被巡邏警員撞見棄車逃逸，熱心男助警抓人。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
逃逸越南籍移工范姓男子21日傍晚騎註銷車牌機車行經高市大寮路與大明街口，被巡邏警員撞見棄車逃逸，熱心男助警抓人。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

移民署 移工

