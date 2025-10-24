公車司機施暴 律師：傷害罪逃不掉「跟不定時炸彈一樣太可怕」

劉姓司機涉嫌對黃姓學生動粗，警方接獲報案到場了解情形。記者陳恩惠／翻攝

桃園客運學生專車的司機毆打學生暴力衝突事件，引起廣泛討論。「就算高中生嘴秋酸個幾句，就可以打他嗎？」律師王至德在「法老王 - 王至德律師」臉書粉專表示，司機傷害罪應該是逃不掉了，最重5年以下有期徒刑，建議跟高中生低頭道歉賠償求和解，不然除了背前科以外，還是要賠償。

王至德表示，這則新聞是高中生被公車司機打，起因是高中生下車前酸公車司機「你錢都不會算，這輩子就這樣了」，然後公車司機一怒之下就下車把高中生打得頭破血流。新聞報導出來之後有不少網友批評高中生沒教養，甚至贊同司機打嘴秋的高中生的作法。

「沒禮貌沒教養不是犯罪，但是打人是傷害罪，是刑事上的犯罪」，王至德表示，5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金的傷害罪，最重可以判得跟遺棄致死罪一樣重，跟把人關起來的私行拘禁罪一樣重，跟強拍裸照一樣重，跟把人騙到傾家蕩產的詐騙集團一樣重。

王至德表示，高中生是刑事案件的被害人，「還要檢討他沒禮貌、沒教養，然後覺得犯罪的司機很可憐，是有什麼事嗎？」一個是刑事上的犯罪，一個是沒禮貌沒教養，這兩個在這些人的心中居然是一樣的？甚至是覺得傷害罪情有可願？「這些人的公民老師真的要哭死了」。

昨天下午後續影片出來之後，王至德表示，司機就是一副流氓樣，酸個一句就上來打人了，「還不說前面他沒證據就說前一個學生少投錢，學生自願下車後也沒看他把錢退還給學生，直接吃掉人家的13元（或是18元）」。

王至德表示，高中生沒教養沒禮貌，口頭譴責一次，禁滑手機到學測完好了，不過比起手機被禁，高中生可能比較想被關。桃園客運除了要退還前一個學生的18元或13元之外，「沒提供載客服務還收錢？」因為司機是在執行職務時打人，所以桃園客運要負連帶賠償責任。

王至德表示，支持高中生提告司機，「這樣的司機開公車在路上跑，就跟不定時炸彈一樣，太可怕了！」

桃園客運副總前晚到醫院探視學生，並於昨天上午召開人事評議會。桃客表示，無法接受司機暴力行為，決定終止與劉姓司機的契約，後續將加強司機教育訓練，避免再有類似事件。桃園市交通局檢視此案情節，認定桃客違反公路法，確定裁罰3萬元。