學生遭公車司機揍斷鼻梁 姑姑心疼：他很勇敢 說再遇到仍會挺身而出

桃園驚傳公車司機與乘客的暴力衝突事件，引起討論。受害學生的姑姑在Threads發聲，指她的姪子是想替被冤枉少投錢的同學平反，感謝網友對小孩的鼓勵。有網友指司機揍得非常兇，黃姓學生的姑姑表示，「往頭部死裡打」，慶幸姪子頭部沒事，但鼻梁骨裂，等待手術，「我家屁孩很勇敢，他說下次遇到一樣的事，他一樣會挺身而出」。

桃園發生離譜的乘車糾紛，桃園客運劉姓司機前天駕駛學生專車，質疑一名學生少投錢，該名學生表示確認過金額、為避免衝突直接下車，但劉姓司機將車駛離後自言自語「低能兒」等語，另名黃姓學生在桃園區中山路、中平路口下車時說「你錢都不會數，這輩子就這樣」，劉姓司機竟棄車找黃姓學生理論並動粗，黃姓學生還手仍不敵、遭毆致滿臉是血。

片段的事件影片在網路發酵時，外界一度以為是受害學生挑釁的互毆衝突，後來行車紀錄器完整影片曝光、其他乘客在網路還原事情來龍去脈，真相才逐漸釐清。

黃姓學生的姑姑在Threads為姪子抱不平，她表示，感謝眾多理性網友幫忙發聲及鼓勵，會教導孩子說話的技巧跟藝術，孩子的世界裡真的沒有那麼複雜是直接單純的，真的就是想替被冤枉少投錢的同學平反。對於姪子被打當下拜託路人幫忙報警，卻沒人相助或阻止司機，「我們不怪同學或路人，只覺得這社會變冷漠了」。

「我們家孩子正義感太足，在我們大人看來是很光榮的事，勇敢的替被誤會的同學幫忙」，黃姓學生的姑姑表示，等姪子的鼻子手術之後，會安排去學防身術，「也會教會他有正義感很好，但前提之下一定要先保護好自己，永保初心！另外也會教孩子說話的藝術」。

她並表示，要為孩子父母親平反，兩人盡全力給孩子世界觀跟正向的觀念，還有正義感，尤其是孩子母親是和善、溫柔的人，還跟孩子說怎麼不用和平方式解決。

有網友留言，指在急診室目睹黃姓學生痛苦坐在輪椅上，鼻樑滲血腫脹、似乎有骨裂，一旁的女性應該是黃姓學生的母親，「真的是很成熟的對應方式，全程在旁邊沒有過多的言語，只是默默的看著孩子，心疼他所受到的疼痛，孩子還很冷靜地和警員陳述和司機的對話」。