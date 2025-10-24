聽新聞
學者籲客運業 強化情緒管理訓練

聯合報／ 記者張裕珍朱冠諭／桃園報導

公車客運業營運困難，又屢傳駕駛與乘客糾紛。桃園客運坦言類似衝突不少，已經要求司機不要動手，後續可透過行車影像還原真相、維護權益；學者也呼籲客運業者強化情緒管理教育訓練，政府更要重視人力短缺問題。

桃園客運是桃園市轄內主要客運業者，營運多條市區公車、學生專車路線，不時傳出有民眾客訴司機態度不佳、過站不停或拒載等，進而引發糾紛衝突。桃園交通局昨天說因資料複雜未統計數據。

桃園客運坦言，司機與乘客間的衝突事件其實很常發生，尤其現今民眾自我意識都很高，司機容易面臨挑戰甚至是挑釁，但一旦動手，無論是非對錯，都會對公司形象和司機個人造成非常不利的輿論壓力與負面影響。

桃園客運強調，後續會要求司機在面對任何突發狀況時，最基本的原則是「都不要離開駕駛座」，也絕對不要動手；現在科技發達，車上都設有記錄器，如果司機遭受委屈或遇到不理性的乘客，公司能夠透過查閱相關記錄，全力協助司機維護應有權益。

消基會交通組召集人李克聰表示，客運駕駛因情緒管理不佳導致與乘客糾紛甚至動手，對客運的交通安全會有不良影響，因為駕駛情緒波動產生身心狀況不佳，會造成開車分心無法專注，容易造成交通事故。

他建議，客運公司應加強駕駛在情緒管理的教育訓練及駕駛身心健康的檢查與維護，同時也希望政府相關單位重視因駕駛人力短缺，所造成客運公司在駕駛管理方面難以落實有效的問題。

此次衝突與學生出言挑釁有關，李克聰也建議學校能加強尊重他人的教育，尤其在通勤乘車文化上，對於客運駕駛能建立體諒、了解的心態，避免任何的衝突，如此也可以保障自身搭車的安全。

