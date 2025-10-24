學生嗆聲挨拳濺血 桃客司機被開除

桃園客運劉姓司機不滿黃姓學生下車時回嗆，雙方引爆衝突，從互嗆、挑釁到拉扯，最後揮拳相向，黃生遭到劉姓司機重擊臉部受傷，劉姓司機表示自己也遭學生毆打受傷，雙方互告傷害。 圖／取自市議員黃瓊慧臉書 桃園客運劉姓司機駕駛學生專車，前天因懷疑學生逃票，被另名幫忙出氣的黃姓高中生嗆聲「錢都不會數，這輩子就這樣」，司機不爽下車理論演變全武行，學生被打到口鼻濺血送醫，雙方互告傷害。桃園客運昨開會決議開除劉姓司機，交通局則將開罰桃客3萬元。

事發在前天下午4時許，桃園客運41歲劉姓司機駕駛專車接送八德一所高中學生下課，劉男質疑其中1名學生應投18元卻少投5元車資，隨即要求補錢，該學生強調金額正確，反映無效下車離去。

學生專車行駛到桃園區中山與中平路口時，有3名學生陸續下車，走在最後面的黃姓學生下車前向劉某嗆了句「你錢都不會數，這輩子就這樣了」，劉姓司機聽了隨即開罵，還離開駕駛座下車向黃生理論，雙方在街頭進而演變肢體衝突，有學生拍到劉朝著黃生頭部連續出拳，黃血流滿面。

桃園警分局中路所員警獲報趕抵，雙方已經沒有鬥毆；警方將受傷學生送醫包紮，劉姓司機喊冤，自己也遭學生毆打，身上多處受傷，警詢後將劉依傷害罪嫌移送，劉也對黃姓學生提出傷害告訴。

雙方互毆濺血畫面曝光後，各界譁然。據了解，劉姓司機2023年到職，主要輪班駕駛1路公車及學生專車，過去無與乘客發生爭執的投訴紀錄，僅有一次過站不停被記2小過的紀錄。

桃園客運副總前晚到醫院探視學生，並於昨上午召開人事評議會。桃客表示，無法接受司機暴力行為，決定終止與劉姓司機的契約，後續將加強司機教育訓練，避免再有類似事件。桃園市交通局檢視此案情節，認定桃客違反公路法，昨確定裁罰3萬元。

黃姓學生為18歲高三生，據了解，被打到鼻梁骨折，雖已出院返家，但還需要進一步治療，事發後經校方追蹤，情緒及身體狀況穩定。

該校校長表示，師長昨天有進班輔導，並寄給學生與家長一封信說明事件，著重強化情緒處理與心理輔導層面；針對學生嗆聲言行，將找適當機會強化教育宣導，待人處事應相互尊重。