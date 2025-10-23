影／柯建銘司機開車暴衝！正要去北車接總召...「油門踩太大力」

台北市中正區鎮江街3號、青島三館傍晚發生暴衝車禍，黃姓男子開休旅車駛出鎮江街3號停車場，因踩油門「太大力」突然暴衝到對面車道，撞上一輛熄火臨停黃線的賓士轎車後車頭卡在電箱，駕駛僅輕傷無大礙。

監視器畫面曝光，只見鎮江街有不少車輛通過，休旅車仿佛「子彈」般衝出，當時還有一輛公車要通過，所幸公車車速度緩慢，發現異狀立刻煞停，沒有被波及。

中正一警方今天晚上6點多獲報，鎮江街有自撞車禍趕抵，黃男（34歲）開休旅車因暴衝衝向路邊黃線停車的賓士車，賓士車撞向前方圍欄，卡在立法院青島三館牆邊，黃男的休旅車隨即冒煙，所幸並無火勢。

由於車輛是從鎮江街3號停車場駛出，警方詢問發現黃男是民進黨團總召柯建銘的司機，今天剛好輪到他開車要去台北車站接柯建銘，供稱因為下雨天要從停車場車道要上平面，怕「開不上去」想說大力一點踩油門，結果踩的太重就暴衝了。