全面燃燒4小時！桃園倉庫大火終於滅了 失聯網拍夫妻仍在搜尋中

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市桃園區樹仁三街1間存放家庭五金貨品的連棟式鐵皮倉庫今早火警，由於現場多為易燃物，火勢迅速蔓延，燃燒面積從9坪逐漸擴大，燃燒4小時後終於在中午撲滅，燒毀面積90坪；消防局動員百餘人搶救、重機具清理火場，仍持續搜尋失聯的呂姓網拍夫妻

消防局稍早說明，今早8時36分發生的二級火警，起火地點是棟地上一層的鐵皮結構建築物，內部隔間成三層樓，起火樓層、原因尚待釐清，財物損失還無法估計，火勢於中午12時32分撲滅後，重機具到場協助火場清理，將待降溫後，火災調查科人員才能入內勘驗調查、釐清原因，總計出動各分隊34輛消防車、10輛救護車共132名救難救護人員。

至於從事網拍的59歲呂男與50歲柳女這對夫妻迄今仍然失聯，呂姓夫妻掛名企業負責人的兒子一收到消息急忙趕抵現場，神情憂慮地一直撥打雙親手機，希望能獲得回應；據了解，夫妻倆平時住倉庫2樓，並養有寵物貓犬；有目擊者指稱，案發前曾見老闆在貨車旁理貨，驚見起火後衝入倉庫救妻及寵物，就此未再現身。

桃園市桃園區樹仁三街1間存放家庭五金貨品的連棟式鐵皮倉庫今早8時餘不明原因突然起火，火勢迅速蔓延並不時傳出爆炸聲響，火勢於中午12時32分撲滅，平日租住的網拍夫妻迄今仍失聯。記者陳恩惠／翻攝
桃園市桃園區樹仁三街1間存放家庭五金貨品的連棟式鐵皮倉庫今早8時餘不明原因突然起火，火勢迅速蔓延並不時傳出爆炸聲響，火勢於中午12時32分撲滅，平日租住的網拍夫妻迄今仍失聯。記者陳恩惠／翻攝
桃園市桃園區樹仁三街1間存放家庭五金貨品的連棟式鐵皮倉庫今早8時餘不明原因突然起火，火勢迅速蔓延並不時傳出爆炸聲響，火勢於中午12時32分撲滅，平日租住的網拍夫妻迄今仍失聯。記者陳恩惠／翻攝
桃園市桃園區樹仁三街1間存放家庭五金貨品的連棟式鐵皮倉庫今早8時餘不明原因突然起火，火勢迅速蔓延並不時傳出爆炸聲響，火勢於中午12時32分撲滅，平日租住的網拍夫妻迄今仍失聯。記者陳恩惠／翻攝

