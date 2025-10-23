快訊

被嗆「這輩子就這樣」司機遭激怒狂毆學生 校方說話了

聯合報／ 記者張裕珍朱冠諭／桃園即時報導

桃園客運劉姓司機昨因懷疑學生逃票，與另名幫忙出氣的18歲黃姓高中生發生衝突，2人當街互毆，司機還連續揮拳將學生打到流血，遭公司開除。還原事發經過，學生在車上嗆司機「你連錢都不會算，這輩子就這樣算了」因而激怒司機。校方說今天已進行班級輔導，目前受傷學生狀況穩定，後續會找適當機會對學生進行教育與指導。

據了解，劉姓司機昨駕駛學生專車，質疑有學生投幣不足。黃姓高中生為同學辯護與司機發生口角，下車前對司機說「你連錢都不會算，這輩子就這樣了」，劉姓司機被激怒，跟著學生下車並當街出拳毆打，雙方驗傷互控傷害、誹謗罪。

互毆、濺血畫面曝光後，引發網路熱議。據了解劉姓司機2023年到職，主要輪班駕駛1路公車及學生專車，桃園客運今天上午緊急開人事評議會，會中決議終止與劉姓司機的契約且立即生效，後續將加強司機員工教育訓練，避免類似事件再次發生。

桃園客運該輛學生專車負責行駛桃園北區一所高中，不少同車學生都目擊，該校校長表示，昨晚陪學生作為筆錄到今天凌晨1時多，該生今天請假，師長已在今天進班級輔導，也寄發給學生與家長的一封信說明事件，著重強化情緒處理與心理輔導層面。

據了解，該名學生被打到鼻樑骨折，雖已出院返家，但還需要進一步治療，據校方今天主動聯繫學生父母，該名學生情緒以及狀況都穩定，並持續提供多項協助措施。

由於事發過程，黃姓學生為替同儕出氣，嗆聲司機「你連錢都不會算，這輩子就這樣了」，引發輿論熱議。校方表示，相關言行牽涉到社會情緒學習，將找適當機會對學生進行教育與指導，待人處事應對希望能彼此互相尊重，目前不會有記過等懲處。

桃園客運學生專車昨天下課接送時，司機與學生一路從車上打到車外，互毆影片深夜在網路瘋傳。圖／擷取自「黃瓊慧桃園觀察日記」臉書粉專
桃園客運學生專車昨天下課接送時，司機與學生一路從車上打到車外，互毆影片深夜在網路瘋傳。圖／擷取自「黃瓊慧桃園觀察日記」臉書粉專

