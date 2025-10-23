快訊

下班注意！北北基等5縣市豪大雨特報 恐一路炸到晚上

台中斃死豬疑非洲豬瘟 28頭豬恐被吃下肚？最終流向曝光

疑不熟路況…郵務車開進溪底滅頂 郵差急爬車頂逃命

聽新聞
0:00 / 0:00

影／高雄Luxury駕駛不滿小黃閃燈尾追8分鐘逼車後PO網 警找到本尊慘了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市一名Luxury駕駛17日晚間行經中華二路時，疑不滿被計程車閃燈，一路尾追8分鐘，沿路逼車狂閃燈，並將誇張行車過程PO網；警方指未接獲報案，但根據影像找到Luxury的顏姓女車主，顏女表示「車是兒子開的」，警方將依危險駕駛開出2張最低可罰7200元罰單

網路社群「社會事新聞影音」貼出一則影片，影片中一輛Luxury轎車從中華二路尾追一輛計程車，過程中不斷從後閃燈光又逼近，直到大同一路才駛離，駕駛事後將行車糾紛過程PO網。

轄區三民一警分局指出，目前未接獲相關報案紀錄，經查該件行車糾紛發生於17日晚間6時13分許，雙方駕車在三民區中華二路北往南方向行駛。

警方檢視影片，研判雙方駕駛在行車過程中，均互有危險駕駛等違規行為，涉違反多項交通違規行為；警方已循線通知計程車駕駛林姓男子（25歲）到案，另查獲Luxury轎車是一名顏姓女車主（56歲），顏女稱車子都是兒子在開。

警方指出，雙方駕駛均涉違反「任意以迫近方式迫使他車讓道」，可處6000元以上3萬6000元以下罰鍰；另「未依規定使用遠光燈」可處1200元以上3600元以下罰鍰。

另小黃司機林男另涉「跨越槽化線行駛」違規行為，將另開出900元以上1800元罰鍰罰單。

高市一名Luxury駕駛17日晚間行經中華二路時，疑不滿被計程車閃燈（如圖），一路尾追8分鐘，沿路逼車狂閃燈。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市一名Luxury駕駛17日晚間行經中華二路時，疑不滿被計程車閃燈（如圖），一路尾追8分鐘，沿路逼車狂閃燈。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市一名Luxury駕駛17日晚間行經中華二路時，疑不滿被計程車閃燈，一路尾追8分鐘，沿路逼車狂閃燈。圖／讀者提供
高市一名Luxury駕駛17日晚間行經中華二路時，疑不滿被計程車閃燈，一路尾追8分鐘，沿路逼車狂閃燈。圖／讀者提供
高市一名Luxury駕駛17日晚間行經中華二路時，疑不滿被計程車閃燈，一路尾追8分鐘，沿路逼車狂閃燈。圖／讀者提供
高市一名Luxury駕駛17日晚間行經中華二路時，疑不滿被計程車閃燈，一路尾追8分鐘，沿路逼車狂閃燈。圖／讀者提供
高市一名Luxury駕駛17日晚間行經中華二路時，疑不滿被計程車閃燈，一路尾追8分鐘，沿路逼車狂閃燈。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市一名Luxury駕駛17日晚間行經中華二路時，疑不滿被計程車閃燈，一路尾追8分鐘，沿路逼車狂閃燈。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

計程車 影片 罰單

延伸閱讀

高雄星光水岸公園設水上設施 10月24日試營運

高雄家戶廚餘日產52公噸 餐廳旅館等事業廚餘送至5處指定點

高雄8旬獨居婦穿梭巷弄撿資源回收 暖警不捨年邁身影送愛心便當

高雄惡質租客餓死3貓1狗 房東怒控：房子流屍水 清理費高達10萬

相關新聞

影／網拍夫妻仍失聯！桃園倉庫大火搶救 警消疏散護理之家上百人

桃園市桃園區樹仁三街一處連棟鐵皮倉庫今天上午發生火警，倉庫中堆放大量生活雜貨，火勢迅速蔓延並悶燒，消防局持續灌救，經營網...

被嗆「這輩子就這樣」司機遭激怒狂毆學生 校方說話了

桃園客運劉姓司機昨因懷疑學生逃票，與另名幫忙出氣的18歲黃姓高中生發生衝突，2人當街互毆，司機還連續揮拳將學生打到流血，...

影／高雄Luxury駕駛不滿小黃閃燈尾追8分鐘逼車後PO網 警找到本尊慘了

高市一名Luxury駕駛17日晚間行經中華二路時，疑不滿被計程車閃燈，一路尾追8分鐘，沿路逼車狂閃燈，並將誇張行車過程P...

遭嗆「錢都不會數這輩子就這樣」 司機失控棄車拳毆高中生　

桃園客運學生專車昨傍晚搭載八德某高校生返市區，司機質疑有學生投入車資不足要求補錢，一路碎念引訕笑，黃姓學生下車時回嗆「你...

疑不熟路況開錯路…郵務車開進溪底 郵差急爬車頂獲救

43歲王姓郵差今天下午2時許駕駛郵務箱型車，行經新北市林口區台15線時疑因不熟路況，駛過因雨積水路口未發現路緣與嘉寶溪邊...

基隆男子帶刀械進法院出拳攻擊法警被捕 情緒不穩先送醫

一名男子今午要進入基隆地方法院時，值班法警經由X光掃描機發現他袋子內有刀械，準備檢視時，男子揮拳攻擊蔡姓副警長但被制伏。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。