影／高雄Luxury駕駛不滿小黃閃燈尾追8分鐘逼車後PO網 警找到本尊慘了
高市一名Luxury駕駛17日晚間行經中華二路時，疑不滿被計程車閃燈，一路尾追8分鐘，沿路逼車狂閃燈，並將誇張行車過程PO網；警方指未接獲報案，但根據影像找到Luxury的顏姓女車主，顏女表示「車是兒子開的」，警方將依危險駕駛開出2張最低可罰7200元罰單。
網路社群「社會事新聞影音」貼出一則影片，影片中一輛Luxury轎車從中華二路尾追一輛計程車，過程中不斷從後閃燈光又逼近，直到大同一路才駛離，駕駛事後將行車糾紛過程PO網。
轄區三民一警分局指出，目前未接獲相關報案紀錄，經查該件行車糾紛發生於17日晚間6時13分許，雙方駕車在三民區中華二路北往南方向行駛。
警方檢視影片，研判雙方駕駛在行車過程中，均互有危險駕駛等違規行為，涉違反多項交通違規行為；警方已循線通知計程車駕駛林姓男子（25歲）到案，另查獲Luxury轎車是一名顏姓女車主（56歲），顏女稱車子都是兒子在開。
警方指出，雙方駕駛均涉違反「任意以迫近方式迫使他車讓道」，可處6000元以上3萬6000元以下罰鍰；另「未依規定使用遠光燈」可處1200元以上3600元以下罰鍰。
另小黃司機林男另涉「跨越槽化線行駛」違規行為，將另開出900元以上1800元罰鍰罰單。
