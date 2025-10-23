遭嗆「錢都不會數這輩子就這樣」 司機失控棄車拳毆高中生　

快訊

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園客運學生專車昨傍晚搭載八德某高校生返市區，司機質疑有學生投入車資不足要求補錢，一路碎念引訕笑，黃姓學生下車時回嗆「你錢都不會數，這輩子就這樣」，司機失控棄車追打黃生，當街上演全武行，警方據報將受傷黃生送醫，雙方互控傷害。

根據車內監視器顯示，昨天下午4時47分，41歲劉姓司機駕駛學生專車搭載八德某高校學生往桃園市區行駛，學生排隊上車後，先後投幣付車資，劉男質疑其中1生少投5元車資，口氣很差地要學生快補錢。

該生走向車前解釋「我投18，可以麻煩您數一下嗎？上車前數過2次是18元」，遭劉某嗤之以鼻並以「現在沒辦法數」回絕，該生隨即說「若你覺得不相信我，那我現在可以下車，會將此事告知教官」，劉某則回「好啊，你下車，去講呀」。

影片顯示，劉某駕車一路上不斷碎念，一下說「做功德」又說「我很少跟低能兒講話」自言自語地狀況引起部分乘車學生訕笑，直到車行至桃園區「中山中平路口」，有3名學生陸續下車，走在最後面的黃姓學生下車前向劉某嗆了句

「你錢都不會數，這輩子就這樣」，劉大罵「你靠北喔！」尚未走遠的黃生以嘶吼方式回應「怎樣啦」，未料，劉某逕自離開駕駛座罵著說「你要處理是不是」然後走下車，疑似站在車門附近的黃生連聲以「怎樣，要怎樣」回嘴，劉某也以「怎樣，要怎樣」雙方互相不斷挑釁，從互嗆到互相拉扯，最後當街上演全武行。

劉某朝黃生頭部、臉部連連出拳毆打時，嘴裡還不斷叫囂怒罵「蛤，你多會、你再說啊，邱啊，多會！」然後將黃生撂倒在地，連連出拳毆打，挨打的黃生倒也不畏懼，又回罵「你只會找我麻煩！」慘遭劉連連重擊臉部當場受傷血流滿面，旁觀學生見狀，趕緊打110報警。

桃園警分局中路所員警據報趕抵，雙方已無鬥毆；警方立刻先將受傷學生送醫包紮，當盤查劉姓司機時，他頻頻喊冤，表示自己也遭學生毆打，身上也有多處受傷云云，警方訊問後，將劉某依傷害罪移送法辦，而他也對黃生提出傷害告訴。

因不滿劉姓司機態度的黃生，下車時回嗆一句引爆與司機的衝突，雙方從互嗆、挑釁到拉扯，最後揮拳相向，黃生仍遭劉某重擊臉部受傷，所幸警方到場將他送醫治療。記者陳恩惠／翻攝
因不滿劉姓司機態度的黃生，下車時回嗆一句引爆與司機的衝突，雙方從互嗆、挑釁到拉扯，最後揮拳相向，黃生仍遭劉某重擊臉部受傷，所幸警方到場將他送醫治療。記者陳恩惠／翻攝
警方據報到場盤查拳歐學生的劉姓司機時，他頻頻喊冤表示自己也遭學生毆打受傷，警訊後依傷害罪移送地檢署，劉某也對黃生提告。記者陳恩惠／翻攝
警方據報到場盤查拳歐學生的劉姓司機時，他頻頻喊冤表示自己也遭學生毆打受傷，警訊後依傷害罪移送地檢署，劉某也對黃生提告。記者陳恩惠／翻攝

