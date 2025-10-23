疑不熟路況開錯路…郵務車開進溪底 郵差急爬車頂獲救

43歲王姓郵差今天下午2時許駕駛郵務箱型車，行經新北市林口區台15線時疑因不熟路況，駛過因雨積水路口未發現路緣與嘉寶溪邊界，導致整輛郵務車開進溪裡。王男趕緊爬出車內站立於車頂上待救。消防人員獲報到場將他救出，所幸並無大礙。

林口警方與新北市消防局今天下午2時許接獲報案，林口區嘉寶溪出海口林投厝公車站台15線旁，有1量郵務箱型車被溪水淹沒，郵差受困車頂上。消防人員獲報趕抵協助王姓郵差脫困，所幸王男未受傷無須就醫。