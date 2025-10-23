快訊

疑不熟路況開錯路…郵務車開進溪底 郵差急爬車頂獲救

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

43歲王姓郵差今天下午2時許駕駛郵務箱型車，行經新北市林口區台15線時疑因不熟路況，駛過因雨積水路口未發現路緣與嘉寶溪邊界，導致整輛郵務車開進溪裡。王男趕緊爬出車內站立於車頂上待救。消防人員獲報到場將他救出，所幸並無大礙。

林口警方與新北市消防局今天下午2時許接獲報案，林口區嘉寶溪出海口林投厝公車站台15線旁，有1量郵務箱型車被溪水淹沒，郵差受困車頂上。消防人員獲報趕抵協助王姓郵差脫困，所幸王男未受傷無須就醫。

據了解為43歲王姓郵差駕駛郵務箱型車行經該迴轉道時，因水淹過路口未發現路緣與嘉寶溪邊界不慎開進溪裡，王男趕緊爬出車內站立於車頂上，最後由消防人員協助脫困。該輛郵務車將待河水退去後，再由郵局派員前往拖吊移置。

整輛郵務車已經滅頂，郵差站在車頂待救。記者黃子騰／翻攝
整輛郵務車已經滅頂，郵差站在車頂待救。記者黃子騰／翻攝
溪水暴漲與路緣幾乎持平。記者黃子騰／翻攝
溪水暴漲與路緣幾乎持平。記者黃子騰／翻攝

