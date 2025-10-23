基隆男子帶刀械進法院出拳攻擊法警被捕 情緒不穩先送醫

一名男子今午要進入基隆地方法院時，值班法警經由X光掃描機發現他袋子內有刀械，準備檢視時，男子揮拳攻擊蔡姓副警長但被制伏。員警將他帶回調查，見他情緒不穩強制送醫，發現他疑似有身心疾病，全案依妨害公務罪嫌偵辦。

據了解，這名年近40歲的男子近期疑因未按時服藥，精神狀況不穩定。今午12點半到基隆地院、地檢署大樓時，發現手提袋要通過X光機檢查，一度請保全員替他看管手提袋，法警察覺異狀，要求他帶著手提袋離去。

過了不久，男子又回到大樓門口，並讓X光機檢查手提袋。值勤法警從X光掃描出的影像，發現手提袋內疑10多公分長的刀械，還有剪刀及拖鞋等物品後，立即攔住，並禁止他碰觸手提袋。

蔡姓副警長接獲通報到場處置，詢問男子為何要帶刀械進入大樓，但對方未回答，並出拳攻擊，隨後被蔡制伏上銬。