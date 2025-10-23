Ace8德州撲克一年被抓兩次 輸光了還能繼續賭...北市警抓41人送辦
位處台北市松山區南京東路四段的Ace8國際德州撲克又出事，年初才被抓到涉犯賭博罪嫌移送法辦，日前警方再持搜索票查緝，一舉逮獲現場負責人、荷官、賭客等41人，意外的是有6名外國賭客，警詢後均依賭博罪嫌移送法辦；由於犯嫌人數過多，警方還請來大型警備車載送。
松山警方14日凌晨1點多拂曉出擊，動員大批警力至Ace8 國際德州撲克競技的南京東路據點搜索，依法逮捕現場負責人48歲馮姓男子、荷官6人、工作人員7人、賭客27人（25男2女）共41人，查扣現金38萬7300元、籌碼、監視器、點鈔機及賭具等證物。
警方指出，該協會平日多以舉辦德州撲克「競賽」為名，贏家可獲「高額獎金」，以此吸引許多年輕人及外國賭客參與，實則以合法掩護非法，兼營營利性賭場，除收清潔費外，並提供賭客將剩餘籌碼換回現金，甚至玩完、都輸光了還可以繼續換籌碼，已涉犯賭博情事。
由於不是協會會員也可以進去「競賽」，明顯是得公眾出入之場所，警詢後將現場負責人、荷官、工作人員、賭客通通依賭博罪送辦。檢方複訊後馮男等4人獲5萬元交保，其餘無保請回或是限制住居。
