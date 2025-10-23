超驚險！國1北向桃園段「貨櫃跳車」釀追撞 回堵5公里

快訊

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

國道1號北向55.9公里桃園路段今天上午７時餘，1輛營業貨櫃曳引車的貨櫃突然掉落，紡織品合成物料散落一地，貨櫃車駕駛因此失控撞上同向休旅車，所幸未釀傷亡，國道警方據報到場排除，後方車潮回堵5公里，直到近11時恢復通車，詳細肇事責任待釐清。

國道警察第一公路警察大隊說明，勤指中心上午7時45分獲報，國道1號北向55.9公里桃園路段有2車事故，其中貨櫃掉落車道，立刻調派巡邏車前往處理，並通知交控中心、緩撞車前往，現場無人受傷。

國道警方調查，42歲古男駕駛營業貨櫃曳引車行經該路段時，後方貨櫃突然掉落，失控撞上26歲張男的休旅車，跌落的貨櫃經撞擊，所載非危險物質的紡織品合成物料外洩，車道上滿布白色液體。

事故直到上午10時23分才將橫躺在內側一、二線車道上的貨櫃及事故車輛排除，10時51分現場清掃完畢恢復通車，後方回堵約5公里，2車駕駛酒測值均為零，詳細的肇事原因待釐清。

國道警方呼籲，駕駛人裝載貨物行駛高速公路務必依照相關規定，行車前務必檢查車輛及輪胎，以維護國道交通安全，並避免因貨物掉落傷及無辜。

為免掉落物或是機件脫落再釀後方車輛為閃避而發生嚴重事故，國道警察局將針對「裝載貨物長、寬、高度及重量是否超過規定」、「裝載貨物不穩妥及機件脫落」包括所載貨物滲漏、飛散；載運人客、貨物不穩妥；裝置貨物未依規定覆蓋、捆紮；車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落，以及「輪胎胎紋深度不符合規定」等項目持續加強取締。

國道1號北向55.9公里桃園路段今天上午７時餘，驚傳貨櫃車的貨櫃跳車事件，不僅釀貨櫃車追撞休旅車，橫躺內側二車道的貨櫃也嚴重影響上班車潮。圖／國道警方提供
