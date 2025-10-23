超驚險！國1北向桃園段「貨櫃跳車」釀追撞 回堵5公里
國道1號北向55.9公里桃園路段今天上午７時餘，1輛營業貨櫃曳引車的貨櫃突然掉落，紡織品合成物料散落一地，貨櫃車駕駛因此失控撞上同向休旅車，所幸未釀傷亡，國道警方據報到場排除，後方車潮回堵5公里，直到近11時恢復通車，詳細肇事責任待釐清。
國道警察第一公路警察大隊說明，勤指中心上午7時45分獲報，國道1號北向55.9公里桃園路段有2車事故，其中貨櫃掉落車道，立刻調派巡邏車前往處理，並通知交控中心、緩撞車前往，現場無人受傷。
國道警方調查，42歲古男駕駛營業貨櫃曳引車行經該路段時，後方貨櫃突然掉落，失控撞上26歲張男的休旅車，跌落的貨櫃經撞擊，所載非危險物質的紡織品合成物料外洩，車道上滿布白色液體。
事故直到上午10時23分才將橫躺在內側一、二線車道上的貨櫃及事故車輛排除，10時51分現場清掃完畢恢復通車，後方回堵約5公里，2車駕駛酒測值均為零，詳細的肇事原因待釐清。
國道警方呼籲，駕駛人裝載貨物行駛高速公路務必依照相關規定，行車前務必檢查車輛及輪胎，以維護國道交通安全，並避免因貨物掉落傷及無辜。
為免掉落物或是機件脫落再釀後方車輛為閃避而發生嚴重事故，國道警察局將針對「裝載貨物長、寬、高度及重量是否超過規定」、「裝載貨物不穩妥及機件脫落」包括所載貨物滲漏、飛散；載運人客、貨物不穩妥；裝置貨物未依規定覆蓋、捆紮；車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落，以及「輪胎胎紋深度不符合規定」等項目持續加強取締。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言