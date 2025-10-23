快訊

影／網拍夫妻仍失聯！桃園倉庫大火搶救 警消疏散護理之家上百人

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市桃園區樹仁三街一處連棟鐵皮倉庫今天上午發生火警，倉庫中堆放大量生活雜貨，火勢迅速蔓延並悶燒，消防局持續灌救，經營網拍生意的六旬呂姓夫妻仍失聯，親友焦急等候，由於濃煙嗆鼻，警消暫時疏散鄰近護理之家上百人。

消防局長龔永信表示，今早8時36分據報桃園區樹仁三街鐵皮式區域火警，現場是處堆放家庭五金百貨品的倉庫，親友表示起火現場有對經營網拍生意的夫妻一直聯繫不上，現場火勢已逐漸控制，待深入火場後才能確認是否真有人受困，目前仍持續打火。

龔永信說，起火現場的三間連棟式鐵皮屋，救難人員已將火勢控制在起火點的倉庫區域，隔鄰兩間鐵皮屋也控制住，至於鄰近百公尺距離的護理之家，原則上並無安全顧慮。

附近鄰居表示，起火倉庫先是悶燒，後來陸續傳出爆炸聲響，才知道隔壁發生火災，經營網拍生意的六旬呂姓夫婦前幾年才搬來，並將此處用來堆放家庭五金商品，平常下班後會離開返家，若整理貨品太累就會在此過夜，由於夫婦倆代步貨車停放倉庫門口，擔心他們是否受困。

市府衛生局上午立刻指示護理之家人員就地觀察、救護車待命，直到中午時分，由於濃煙瀰漫，以及物品燃燒之後的嗆鼻臭味難忍，桃園警方立刻協助疏散護理之家近百名住民，其中59人精神體力尚可者就近在鄰近公園休息，28臥床者則先轉送另家安養中心安置，有1住民疑似聞到臭味不適送醫。

由於濃煙密布，燃燒後的刺鼻臭味讓鄰近護理之家上百住民不適，桃園警方協助疏散。記者陳恩惠／翻攝
桃園市桃園區樹仁三街某鐵皮倉庫大火，火勢仍在悶燒中，桃市消防局救難人員持續打火，並繼續連繫失聯的呂姓夫婦。記者陳恩惠／翻攝
桃園 網拍 火災

