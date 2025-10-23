聽新聞
0:00 / 0:00
影／網拍夫妻仍失聯！桃園倉庫大火搶救 警消疏散護理之家上百人
桃園市桃園區樹仁三街一處連棟鐵皮倉庫今天上午發生火警，倉庫中堆放大量生活雜貨，火勢迅速蔓延並悶燒，消防局持續灌救，經營網拍生意的六旬呂姓夫妻仍失聯，親友焦急等候，由於濃煙嗆鼻，警消暫時疏散鄰近護理之家上百人。
消防局長龔永信表示，今早8時36分據報桃園區樹仁三街鐵皮式區域火警，現場是處堆放家庭五金百貨品的倉庫，親友表示起火現場有對經營網拍生意的夫妻一直聯繫不上，現場火勢已逐漸控制，待深入火場後才能確認是否真有人受困，目前仍持續打火。
龔永信說，起火現場的三間連棟式鐵皮屋，救難人員已將火勢控制在起火點的倉庫區域，隔鄰兩間鐵皮屋也控制住，至於鄰近百公尺距離的護理之家，原則上並無安全顧慮。
附近鄰居表示，起火倉庫先是悶燒，後來陸續傳出爆炸聲響，才知道隔壁發生火災，經營網拍生意的六旬呂姓夫婦前幾年才搬來，並將此處用來堆放家庭五金商品，平常下班後會離開返家，若整理貨品太累就會在此過夜，由於夫婦倆代步貨車停放倉庫門口，擔心他們是否受困。
市府衛生局上午立刻指示護理之家人員就地觀察、救護車待命，直到中午時分，由於濃煙瀰漫，以及物品燃燒之後的嗆鼻臭味難忍，桃園警方立刻協助疏散護理之家近百名住民，其中59人精神體力尚可者就近在鄰近公園休息，28臥床者則先轉送另家安養中心安置，有1住民疑似聞到臭味不適送醫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言