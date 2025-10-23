高雄8旬獨居婦穿梭巷弄撿資源回收 暖警不捨年邁身影送愛心便當
高雄82歲黃姓老婦獨居靠撿拾資源回收維生，常推著小車穿梭巷弄，年邁瘦弱身影引起警衛中隊負責警局食堂的警員古志鈞注意，和長官及同事齊送暖，只要黃婦出現，就送上餐廳加菜的伙食便當，還幫忙整理警局回收物，讓她感激地眼淚盈眶。
上班日，每到下午傍晚時分，高雄市警局旁的巷內，可見82歲黃姓婦人戴著草帽斗笠、袖套、臉上圍著毛巾推著滿載資源回收物的小車在巷弄穿梭，年邁還得為三餐生計撿回收物的身影引起市警局警衛中隊所屬興園食堂警員古志鈞的注意，主動趨前關懷。
後古員得知黃婦獨居，因經濟困頓又年邁，無法外出工作，只能靠平日撿拾資源回收維生，因長年在外四處撿回收，三餐常有一餐沒一餐的，無法飽食；由於擔任警局食堂的煮食工作，古員於是將想幫助黃婦的心意報告興園餐廳的小隊長黃慶和，結果不僅黃慶和欣然同意，小隊同事也加入善舉。
古員等人只要見到黃婦身影出現，就會替她準備餐盒，並悄悄地為黃婦多加一些營養菜餚，讓她能吃得營養又健康；黃婦看到古員送上熱騰騰的愛心便當，一度感激地眼淚盈眶。
除愛心便當外，古員等人也主動協助黃婦先搜集整理警局各辦公室積累的廢棄紙箱和回收瓶，方便黃婦載送回收，以實際行動，減輕黃婦的體力勞動負荷，落實環保愛地球的理念。
