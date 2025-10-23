快訊

花蓮洪災滿月 失聯者託夢家屬「每天在上面走來走去 怎找不到我？」

雞魯、魯肉飯都變貴了！鬍鬚張外送平台漲15% 業者澄清：與豬瘟無關

14歲老狗「聽到好友去世」悲傷絕食 飼主出1奇招結局傻眼：復活了

高雄8旬獨居婦穿梭巷弄撿資源回收 暖警不捨年邁身影送愛心便當

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄82歲黃姓老婦獨居靠撿拾資源回收維生，常推著小車穿梭巷弄，年邁瘦弱身影引起警衛中隊負責警局食堂的警員古志鈞注意，和長官及同事齊送暖，只要黃婦出現，就送上餐廳加菜的伙食便當，還幫忙整理警局回收物，讓她感激地眼淚盈眶。

上班日，每到下午傍晚時分，高雄市警局旁的巷內，可見82歲黃姓婦人戴著草帽斗笠、袖套、臉上圍著毛巾推著滿載資源回收物的小車在巷弄穿梭，年邁還得為三餐生計撿回收物的身影引起市警局警衛中隊所屬興園食堂警員古志鈞的注意，主動趨前關懷。

後古員得知黃婦獨居，因經濟困頓又年邁，無法外出工作，只能靠平日撿拾資源回收維生，因長年在外四處撿回收，三餐常有一餐沒一餐的，無法飽食；由於擔任警局食堂的煮食工作，古員於是將想幫助黃婦的心意報告興園餐廳的小隊長黃慶和，結果不僅黃慶和欣然同意，小隊同事也加入善舉。

古員等人只要見到黃婦身影出現，就會替她準備餐盒，並悄悄地為黃婦多加一些營養菜餚，讓她能吃得營養又健康；黃婦看到古員送上熱騰騰的愛心便當，一度感激地眼淚盈眶。

除愛心便當外，古員等人也主動協助黃婦先搜集整理警局各辦公室積累的廢棄紙箱和回收瓶，方便黃婦載送回收，以實際行動，減輕黃婦的體力勞動負荷，落實環保愛地球的理念。

高雄82歲黃姓老婦獨居靠撿拾資源回收維生，保大警衛中隊負責警局食堂的警員古志鈞和小隊長黃慶和一起送上愛心便當關懷。圖／讀者提供
高雄82歲黃姓老婦獨居靠撿拾資源回收維生，保大警衛中隊負責警局食堂的警員古志鈞和小隊長黃慶和一起送上愛心便當關懷。圖／讀者提供
高雄82歲黃姓老婦獨居靠撿拾資源回收維生，保大警衛中隊負責警局食堂的警員古志鈞和同仁送上愛心便當關懷。圖／讀者提供
高雄82歲黃姓老婦獨居靠撿拾資源回收維生，保大警衛中隊負責警局食堂的警員古志鈞和同仁送上愛心便當關懷。圖／讀者提供

資源回收 便當 獨居

延伸閱讀

高雄惡質租客餓死3貓1狗 房東怒控：房子流屍水 清理費高達10萬

影／高雄保險業務員捧百萬路邊給車手 警見車號有蹊蹺…一查中了

非洲豬瘟拉警報！全台豬肉禁宰5天 高雄老字號魯肉飯率先宣布店休

高市啟動5大防疫作為 全力防杜非洲豬瘟入侵高雄

相關新聞

影／網拍夫妻仍失聯！桃園倉庫大火搶救 警消疏散護理之家上百人

桃園市桃園區樹仁三街一處連棟鐵皮倉庫今天上午發生火警，倉庫中堆放大量生活雜貨，火勢迅速蔓延並悶燒，消防局持續灌救，經營網...

高雄8旬獨居婦穿梭巷弄撿資源回收 暖警不捨年邁身影送愛心便當

高雄82歲黃姓老婦獨居靠撿拾資源回收維生，常推著小車穿梭巷弄，年邁瘦弱身影引起警衛中隊負責警局食堂的警員古志鈞注意，和長...

影／「從從容容」交通版 屏警斑馬先生唱給你聽

屏東科技大學10天內發生兩件大ㄧ新生車禍死亡悲劇，突顯交通安全、防禦駕駛觀念，屏東縣警局交通隊長謝志鴻為能更貼近年輕族群...

不滿遭嗆！司機暴打學生 桃園客運決議開除

桃園客運劉姓司機昨因懷疑學生逃票，與另名幫忙出氣的高中生發生衝突，2人竟當街出拳互毆打，引發譁然。桃園客運今天上午召開人...

不捨女兒冒雨上學慈父開車載 最後一通電話打給女兒

57歲石男昨天上午開車載女兒上學準備返家，行經新北市板橋區時身體突然不適昏倒在車內，因停在路中影響車流民眾見狀報案。救護...

桃園87歲失智婦買早餐 想不起回家激動喊救命

桃園市連日大雨，平鎮區87獨居婦人今天清晨外出買早餐，不料途中疑失智症發作想不起回家的路，天雨又冷，徬徨無助下在街頭哭喊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。