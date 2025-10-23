影／「從從容容」交通版 屏警斑馬先生唱給你聽

屏東科技大學10天內發生兩件大ㄧ新生車禍死亡悲劇，突顯交通安全、防禦駕駛觀念，屏東縣警局交通隊長謝志鴻為能更貼近年輕族群，創作詞曲結合AI，推出嘻哈單曲「從容也很real」，打造虛擬角色「屏警斑馬先生」唱給你聽。

「從容也很real」歌曲今發表，交通隊長謝志鴻說，透過幽默、寫實歌詞，顛覆傳統說教式宣導，以音樂節奏對話社會焦躁與衝動文化。

謝志鴻說，歌曲靈感來自近來流行網路迷因語句「本來應該從從容容，現在是匆匆忙忙」，發展出一首190秒、風格鮮明AI創作歌曲，並模擬熊仔等社會意識型嘻哈歌手筆觸與節奏。歌詞中如「你在衝動什麼啦？你在急什麼急啊，到底啦！」等Punchline，希望能引發年輕族群共鳴，也反映真實生活中「一時快、終身悔」的駕駛現象。

歌曲創作後，也由交通隊陳昶良剪接影片MV，影片之後也會放到各大台宣導，今天發表會現場也由屏東縣警察局「masalu警察樂團」女警現場演唱，結合街舞表演，超吸睛。

交通隊統計，今年2025年1至9月，屏東縣18至22歲年齡層發生交通事故5252件，較去年2024同期下降874件，顯示交通行為已有所改善。但年輕機車族事故仍占大宗，須持續宣導，藉由音樂歌曲鎖定大學生與青年族群，創新媒介補足傳統宣導的不足。

交通隊表示，未來透過警察局官網、Facebook粉專、YouTube、Instagram、Threads等平台推播影片與音樂，搭配QR Code提供民眾下載、學校播放與社群留言抽獎，讓這首歌成為真正「走進校園、進入生活」的行動作品。