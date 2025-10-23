快訊

不滿遭嗆！司機暴打學生 桃園客運決議開除

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導

桃園客運劉姓司機昨因懷疑學生逃票，與另名幫忙出氣的高中生發生衝突，2人竟當街出拳互毆打，引發譁然。桃園客運今天上午召開人事評議會，決議將劉姓司機開除且立即生效。

據了解，劉姓司機昨駕駛學生專車於校園搭載學生時，質疑有學生投幣不足。黃姓學生為同學辯護與司機發生口角，下車前對司機說「你連錢都不會算，這輩子就這樣了」，劉姓司機被激怒，跟著學生下車並當街出拳毆打，導致學生被打到口鼻濺血送醫，現已出院。雙方驗傷互控傷害、誹謗罪。桃園客運副總第一時間前往探視學生，並立即將劉姓司機停派。

據悉劉姓司機2023年到職，主要輪班駕駛1路公車及學生專車，過去無與乘客發生爭執的投訴紀錄，僅有一次過站不停被記2小過的紀錄。

桃園客運今天上午10點召開人事評議會，由公司代表5人、駕駛員代表5人出席討論近1小時，劉姓司機未出席。桃客表示，站在公司立場，無法接受司機這樣的暴力行為，因此決定終止與劉姓司機的契約且立即生效，後續將加強司機員工教育訓練，避免類似事件再次發生。

桃園客運學生專車昨天下課接送時，司機與學生一路從車上打到車外，互毆影片深夜在網路瘋傳，桃園市議員黃瓊慧了解後，希望調閱車內行車記錄器，還原真相釐清雙方衝突之因。圖／擷取自「黃瓊慧桃園觀察日記」臉書粉專
桃園客運學生專車昨天下課接送時，司機與學生一路從車上打到車外，互毆影片深夜在網路瘋傳，桃園市議員黃瓊慧了解後，希望調閱車內行車記錄器，還原真相釐清雙方衝突之因。圖／擷取自「黃瓊慧桃園觀察日記」臉書粉專

