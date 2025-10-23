不捨女兒冒雨上學慈父開車載 最後一通電話打給女兒
57歲石男昨天上午開車載女兒上學準備返家，行經新北市板橋區時身體突然不適昏倒在車內，因停在路中影響車流民眾見狀報案。救護人員到場發現石男已無呼吸心跳送醫不治。警方透過石男手機連繫其女兒，女兒接獲噩耗趕抵醫院難過得不斷痛哭。
據了解，家住台北市的57歲石姓男子，因近日連續豪雨不捨女兒冒雨上學，昨天上午開車載女兒至新北市板橋上課。石男送女兒至學校後獨自開車欲返家，行經新北市板橋館前西路時因身體突然不適，撐著將車停在路中央並開啟雙黃燈後隨即失去意識。
經過的車輛見石男停在路中央紛紛繞過，後來有民眾發覺不對勁上前查看，發現駕駛倒臥在駕駛座上立即報警。警方與救護人員趕抵破窗將石男送醫急救，但仍不幸宣告不治。警方從石男手機中發現他最後一通電話打給女兒，隨即聯繫在上課的女兒。石男女兒接獲噩耗趕抵醫院，見到父親冰冷遺體當場痛哭，石男確切死因仍待檢警相驗釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言