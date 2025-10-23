不捨女兒冒雨上學慈父開車載 最後一通電話打給女兒

57歲石男昨天上午開車載女兒上學準備返家，行經新北市板橋區時身體突然不適昏倒在車內，因停在路中影響車流民眾見狀報案。救護人員到場發現石男已無呼吸心跳送醫不治。警方透過石男手機連繫其女兒，女兒接獲噩耗趕抵醫院難過得不斷痛哭。

據了解，家住台北市的57歲石姓男子，因近日連續豪雨不捨女兒冒雨上學，昨天上午開車載女兒至新北市板橋上課。石男送女兒至學校後獨自開車欲返家，行經新北市板橋館前西路時因身體突然不適，撐著將車停在路中央並開啟雙黃燈後隨即失去意識。