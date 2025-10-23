快訊

桃園87歲失智婦買早餐 想不起回家激動喊救命

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市連日大雨，平鎮區87獨居婦人今天清晨外出買早餐，不料途中疑失智症發作想不起回家的路，天雨又冷，徬徨無助下在街頭哭喊「救命」，民眾發現後立即報警，在警民合力協助下，讓老婦人平安返家。

平鎮派出所所長章駿城表示，老婦人的子女住中壢，自從老伴過世後，她一直於平鎮獨居，今天一早出門買早餐店，疑似失智症發作而失去方向感，找不到回家的路，她淋著雨在路上哭喊「救命、救命」，很快引起路人關注並報警。

警員鄺鏡達、劉依靜接獲通報後趕抵現場，先將婦人護送至警車內避雨，並安撫她先不要激動。

婦人因緊張，無法清楚表述個人資訊，員警依據她口中零碎的街景描述，加上鄰居的熱心指引，逐步拼湊線索，最終成功護送老婦平安返家。警方提醒，若家中有年長者或失智、身體狀況不穩定的家人，務必多加留意其活動與居住安全，可於衣物或配件上註記聯絡方式，也可申請配戴「愛心手鍊」或「防走失智慧手環」，讓配戴者不慎走失時，方便警方或民眾在第一時間提供協助。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

婦人買早餐後忘記回家路，在員警和民眾協助下回家。記者鄭國樑／翻攝
婦人買早餐後忘記回家路，在員警和民眾協助下回家。記者鄭國樑／翻攝

