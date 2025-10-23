聽新聞
0:00 / 0:00
桃園87歲失智婦買早餐 想不起回家激動喊救命
桃園市連日大雨，平鎮區87獨居婦人今天清晨外出買早餐，不料途中疑失智症發作想不起回家的路，天雨又冷，徬徨無助下在街頭哭喊「救命」，民眾發現後立即報警，在警民合力協助下，讓老婦人平安返家。
平鎮派出所所長章駿城表示，老婦人的子女住中壢，自從老伴過世後，她一直於平鎮獨居，今天一早出門買早餐店，疑似失智症發作而失去方向感，找不到回家的路，她淋著雨在路上哭喊「救命、救命」，很快引起路人關注並報警。
警員鄺鏡達、劉依靜接獲通報後趕抵現場，先將婦人護送至警車內避雨，並安撫她先不要激動。
婦人因緊張，無法清楚表述個人資訊，員警依據她口中零碎的街景描述，加上鄰居的熱心指引，逐步拼湊線索，最終成功護送老婦平安返家。警方提醒，若家中有年長者或失智、身體狀況不穩定的家人，務必多加留意其活動與居住安全，可於衣物或配件上註記聯絡方式，也可申請配戴「愛心手鍊」或「防走失智慧手環」，讓配戴者不慎走失時，方便警方或民眾在第一時間提供協助。
※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言