影／高雄68歲男半夜騎機車撞上停路邊蔬菜板台車 人噴飛不治

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

何姓男子20日深夜時分騎機車行經高市鳳林二路，不明原因撞上停在路邊裝滿蔬菜的板台車，人和安全帽噴飛，機車滑行至內車道被化學槽車撞及；何男頭部受創，送醫不治；檢警相驗，待下周抽血檢體報告才確認死因；板台車和槽車駕駛雙雙被依過失致死罪送辦。

據了解，68歲的死者何男和身障婦人同居30餘年，兩人未登記結婚，同住屋簷下，昨天下午，家屬前往事發地點招魂，面對相依為命的老伴在返回鳳山住家途中突遇車禍事故驟逝，悲痛欲絕。

林園警分局調查，68歲的何姓男子20日深夜11時44分許騎機車經過大寮區鳳林二路，當時24歲的何姓男子將裝滿蔬菜的板車台停放在路邊，車頭則放在板車台前方不遠處，騎機車的何男不明原因撞上板車台後方，連人噴飛在地，安全帽也脫落。

何男摔車後，機車滑行至內側車道，被隨之而來的化學槽車駕駛黃姓女子（34歲）撞上，黃女急踩煞車停下。

警消獲報到場，救護員見何男頭部受創、身體多處擦挫傷，失去意識，緊急將他送醫急救，仍因傷重宣告不治。

警方事後對黃女施以酒測，無酒駕行為；警方通知停路邊的貨車駕駛何姓男子到案，何聲稱事發當晚將貨車和板車台停在路邊，不知會釀成車禍事故；因拖車停放路旁釀禍，警方先依違反道路交通管理處罰條例82條1項4款利用道路放置拖車、貨櫃或動力機械規定，依法舉發，可罰1200元至2400元罰鍰。

由於機車騎士何男已死亡，路邊無監視系統，為釐清相關肇責，警詢後，先依過失致死罪嫌將駕駛何男及黃女移送高雄地檢署偵辦；詳細肇責待交通大隊釐清判定。

何姓男子20日深夜騎機車在高市鳳林二路，不明原因撞上路邊裝滿蔬菜的板台車，機車滑行至內車道被化學槽車撞及，何傷重送醫不治。圖／讀者提供
何姓男子20日深夜騎機車在高市鳳林二路，不明原因撞上路邊裝滿蔬菜的板台車，機車滑行至內車道被化學槽車撞及，何傷重送醫不治。圖／讀者提供
何姓男子20日深夜騎機車在高市鳳林二路，不明原因撞上路邊裝滿蔬菜的板台車，機車滑行至內車道被化學槽車撞及，何傷重送醫不治。圖／讀者提供
何姓男子20日深夜騎機車在高市鳳林二路，不明原因撞上路邊裝滿蔬菜的板台車，機車滑行至內車道被化學槽車撞及，何傷重送醫不治。圖／讀者提供

