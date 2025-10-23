影／桃園倉庫百貨物品遭烈焰吞噬！2員工疑受困 消防搶救中

桃園市桃園區樹仁三街連棟鐵皮倉庫今天上午驚傳火警，由於庫房內堆放大量百貨物品，火勢一發不可收拾，火勢迅速蔓延，消防局第一救災救護大隊據報迅速趕抵，清查人員發現倉庫2名男女員工疑似受困，目前仍在搶救中。

119勤指中心今天上午8時36分接獲報案，位於桃園區樹仁三街一處地上1層連棟式鐵皮結構的某公司倉庫突然起火燃燒，立刻派出一大隊大林分隊29輛消防車、4輛救護車共58名救難救護人員前往，並在報案後4分鐘隨即趕抵現場。