影／桃園倉庫百貨物品遭烈焰吞噬！2員工疑受困 消防搶救中
桃園市桃園區樹仁三街連棟鐵皮倉庫今天上午驚傳火警，由於庫房內堆放大量百貨物品，火勢一發不可收拾，火勢迅速蔓延，消防局第一救災救護大隊據報迅速趕抵，清查人員發現倉庫2名男女員工疑似受困，目前仍在搶救中。
119勤指中心今天上午8時36分接獲報案，位於桃園區樹仁三街一處地上1層連棟式鐵皮結構的某公司倉庫突然起火燃燒，立刻派出一大隊大林分隊29輛消防車、4輛救護車共58名救難救護人員前往，並在報案後4分鐘隨即趕抵現場。
消防局表示，由於起火點位於連棟式鐵皮建築中，加上內部存放大量百貨商品，火勢一發不可收拾，現場目擊者指出，濃煙和火光從倉庫竄出，十分駭人，清查員工人數發現，有2名男女員工疑似受困，目前火勢在9時37分獲得控制，焚毀逾30平方公尺，損失及起火原因仍待釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言