快訊

北市知名壽喜燒多人用餐後上吐下瀉、發燒掛急診 衛生局證實將稽查

光復洪災被沖走…陽明交大退休教授失聯滿月 妻嘆：丈夫是科學人卻被推入鬼門關

日本排球王子陷劈腿風暴！遭爆出軌河北彩伽 本人認了「惹騷動」道歉

影／桃園倉庫百貨物品遭烈焰吞噬！2員工疑受困 消防搶救中

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市桃園區樹仁三街連棟鐵皮倉庫今天上午驚傳火警，由於庫房內堆放大量百貨物品，火勢一發不可收拾，火勢迅速蔓延，消防局第一救災救護大隊據報迅速趕抵，清查人員發現倉庫2名男女員工疑似受困，目前仍在搶救中。

119勤指中心今天上午8時36分接獲報案，位於桃園區樹仁三街一處地上1層連棟式鐵皮結構的某公司倉庫突然起火燃燒，立刻派出一大隊大林分隊29輛消防車、4輛救護車共58名救難救護人員前往，並在報案後4分鐘隨即趕抵現場。

消防局表示，由於起火點位於連棟式鐵皮建築中，加上內部存放大量百貨商品，火勢一發不可收拾，現場目擊者指出，濃煙和火光從倉庫竄出，十分駭人，清查員工人數發現，有2名男女員工疑似受困，目前火勢在9時37分獲得控制，焚毀逾30平方公尺，損失及起火原因仍待釐清。

桃園區樹仁三街鐵皮倉庫今早火警，2名員工疑似受困，消防搶救中。記者陳恩惠／翻攝
桃園區樹仁三街鐵皮倉庫今早火警，2名員工疑似受困，消防搶救中。記者陳恩惠／翻攝
桃園區樹仁三街鐵皮倉庫今早火警，2名員工疑似受困，消防搶救中。記者陳恩惠／翻攝
桃園區樹仁三街鐵皮倉庫今早火警，2名員工疑似受困，消防搶救中。記者陳恩惠／翻攝

桃園 百貨 火災

延伸閱讀

刺青男持改造手槍遭海巡署桃園查緝隊查獲 下場曝光

華航桃園-曼谷第4季載客率增「假期多+距離短」周日起清邁航班天天飛

桃園大溪豆干節推大溪豆干宴 10月31日開放報名

電桿突倒塌！桃園龜山1313戶摸黑過夜 台電搶修中

相關新聞

影／桃園倉庫百貨物品遭烈焰吞噬！2員工疑受困 消防搶救中

桃園市桃園區樹仁三街連棟鐵皮倉庫今天上午驚傳火警，由於庫房內堆放大量百貨物品，火勢一發不可收拾，火勢迅速蔓延，消防局第一...

影／桃園倉庫大火搶救中 濃煙影響國2西向...車行回堵3公里

桃園市桃園區樹仁三街一處連棟鐵皮倉庫今天上午驚傳火警，由於庫房內堆放大量百貨物品，火勢迅速蔓延，消防局第一救災救護大隊目...

計程車司機載到失智老翁求助警 警一個動作查出老翁地址

一名計程車司機開車載到失智老翁，因老翁說不清楚自己住址，司機行經台中市潭子區豐興路一段，停車路邊報案請求警方協助，員警到...

街頭全武行！桃園客運司機怒摔學生 交通局要開罰

桃園八德某高中3名學生昨放學搭桃園客運往桃園市區的「學生專車」，未料司機卻與學生爆發口角衝突，雙方從車上打到車外，影片在...

快改道！國1北上內壢段追撞車禍貨櫃翻覆致液體洩漏 回堵6公里雙向紫爆

高速公路局表示，今天上午7時47分，國道1號北上55.9K內壢路段，外線車道發生1輛自小客車和1輛貨櫃車追撞事故，由於貨...

桃客學生專車疑逃票爆衝突 司機與高中生從車上打到車外互控傷害

桃園八德某高中3生昨放學搭桃園客運往桃園市區「學生專車」，其中1名學生疑投入金額遭司機質疑逃票並趕下車，同行1生不滿回嗆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。