計程車司機載到失智老翁求助警 警一個動作查出老翁地址

一名計程車司機開車載到失智老翁，因老翁說不清楚自己住址，司機行經台中市潭子區豐興路一段，停車路邊報案請求警方協助，員警到場老翁仍無法說清楚自己住的地址，員警靈機一動請他出示身號分證供查驗，老翁拿出身分證，員警告知司機住址，失智獨居老翁順利平安返家。

本月21日上午10時31分，吳姓計程車司機在豐原區載到年約76歲的賴姓老翁，途中發現對方言語不清、無法說出確切住址，只反覆提到「建成巷」，司機擔心載錯地點誤事，行經潭子區豐興路一段時，停車在路邊報案請警方協助。

大雅警分局潭子分駐所員警林廷宇、林國陞當時巡邏勤務，獲報後趕赴現場了解情況。員警抵達時，見老翁神情恍惚，仍耐心安撫並細心詢問，老翁仍無法清楚表達住所，員警靈機一動，請他出示身分證查驗。經查，證件上的戶籍地址與其口中提及的北屯區建成巷相符，確認為其住家。

警方向司機說明正確地址，協助將老翁安全送返家門，司機感謝警方積極協助，直呼還好有警察幫忙，他真沒想到要看證件查地址。

大雅警分局表示，若民眾在路上遇到疑似失智或迷失方向的長者，可撥打110報案，警方將到場協助確認身分與安全返家。也呼籲家屬可為長者配戴防走失手鍊或記名聯絡卡，以利及時聯繫家屬，避免意外發生。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線