街頭全武行！桃園客運司機怒摔學生 交通局要開罰

桃園八德某高中3名學生昨放學搭桃園客運往桃園市區的「學生專車」，未料司機卻與學生爆發口角衝突，雙方從車上打到車外，影片在網路瘋傳。交通局表示，桃客現已將劉姓司機暫時停派勤務，將移送獎懲委員會議處，並做好司機教育訓練，避免類似事件再次發生。

據悉，該輛公車為載送永豐高中的學生專車，事發時車上滿滿都是學生。司機認為有學生投幣金額不足，要求補票，但學生不滿爭論聲越來越大，雙方互嗆。當車行駛至桃園區中山路與中平路口時，學生下車時再度與司機爆發口角，最後演變成肢體衝突，雙方在馬路邊拉扯、揮拳互毆。