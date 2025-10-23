街頭全武行！桃園客運司機怒摔學生 交通局要開罰
桃園八德某高中3名學生昨放學搭桃園客運往桃園市區的「學生專車」，未料司機卻與學生爆發口角衝突，雙方從車上打到車外，影片在網路瘋傳。交通局表示，桃客現已將劉姓司機暫時停派勤務，將移送獎懲委員會議處，並做好司機教育訓練，避免類似事件再次發生。
據悉，該輛公車為載送永豐高中的學生專車，事發時車上滿滿都是學生。司機認為有學生投幣金額不足，要求補票，但學生不滿爭論聲越來越大，雙方互嗆。當車行駛至桃園區中山路與中平路口時，學生下車時再度與司機爆發口角，最後演變成肢體衝突，雙方在馬路邊拉扯、揮拳互毆。
交通局表示，桃客副總於出事後有至醫院探視慰問黃姓學生，桃客現已將劉姓司機暫時停派勤務，並移送公司獎懲委員會議處，後續會做好司機教育訓練，避免類似事件再次發生；交通局也會檢視此案內容針對桃客公司裁罰。
