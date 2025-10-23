快訊

快改道！國1北上內壢段追撞車禍貨櫃翻覆致液體洩漏 回堵6公里雙向紫爆

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

高速公路局表示，今天上午7時47分，國道1號北上55.9K內壢路段，外線車道發生1輛自小客車和1輛貨櫃車追撞事故，由於貨櫃掉落、載運液體洩漏，占用內2線車道，僅內線可通行，目前回堵6公里。

事故車輛為大型車種，再加上載運的物品有洩漏的狀況，尚須時間處理。高公局說，目前成立應變小組處理中，建議用路人提早改道，避開事故壅塞路段，行駛事故地點小心駕駛。

根據1968即時路況，國1北上中壢至內壢路段「紫爆」，對向的內壢-中壢轉接二南向路段也「紫爆」，車速都低於20公里。

高公局北區養護工程分局呼籲，車道封閉管制期間，建議駕駛人收聽警察廣播電台或撥打高速公路局1968免付費客服專線，以了解最新路況。車輛行經封閉管制區域請減速慢行，依既有指示牌面導引牌面行駛或提前改道，並遵守管制人員導引，以確保行車安全。

國道1號北上55.9K內壢路段。圖／取自1968即時路況
國道1號北上55.9K內壢路段。圖／取自1968即時路況

車禍 國道 塞車

