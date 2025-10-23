桃客學生專車疑逃票爆衝突 司機與高中生從車上打到車外互控傷害

桃園八德某高中3生昨放學搭桃園客運往桃園市區「學生專車」，其中1名學生疑投入金額遭司機質疑逃票並趕下車，同行1生不滿回嗆，另1生出言不遜引爆口角衝突，司機與學生從車上打到車外，互毆叫囂影片在網路瘋傳，雙方驗傷後已到桃園警分局互控傷害。

桃園市議員黃瓊慧昨深夜11時22分在臉書粉專說明「經向中路派出所、桃市交通局了解，這一台是桃客的學生專車，整車滿滿都是學生；桃客司機認為該高中生投幣金額不足、請學生補齊，不料雙方發生口角、互相出言不遜；學生在桃園區中山路與中平路口下車時，又再跟司機吵了起來，雙方遂於車外互毆」。

PO文指出「出事後桃客副總至醫院探視學生，桃客現已將駕駛停派勤務，明天將開會移送獎懲委員會議處。」並更新狀況「目前學生已出院，並至中路派出所製作筆錄。司機也到派出所完成筆錄，雙方各執一詞、且都會對對方提告傷害，未來全案應會進入司法程序。」