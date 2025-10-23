聽新聞
塞書捶打稱「胸口碎大石」！高雄林園3幼兒園爆虐童 6人停職
高雄林園郵局職場互助教保服務中心與林園、中芸非營利幼兒園爆發虐童案，多名家長指控教保員體罰幼童，重創身心。議員揭露，園所負責人於林園經營3家幼兒園、收托逾百童，曾涉爭議仍多次得標。教育局介入調查，6名教保員停職，家長提告。
議員邱于軒近日質詢踢爆，涉案園所負責人過去在其他園區傳出體罰爭議，仍多次獲得市府委託標案，質疑監管機制失靈，要求全面清查教保人員資格與園所管理，避免類似事件再發生。
由愛與關懷教育發展協會承辦的互助教保服務中心、林園及中芸3所非營利幼兒園，收托逾百名幼童，近期傳出多起不當體罰事件。家長投訴，幼兒被命令趴在地上翹臀，遭打致傷。另有教保員在幼童衣服塞書本捶拍胸口，戲稱「胸口碎大石」，孩子怕隔天又被打，隱忍不敢說，園方卻以孩子以調皮、摔倒等理由反過來責怪孩子，部分家長得知真相，情緒崩潰。
高市教育局回應，協會謝姓負責人承辦的互保中心隸屬教育部國教署管轄，市府已提供事證，朝終止契約辦理，含主任、教保員等3人已停職；中芸幼兒園2名教保員停職，依規定立即終止委託契約，11月1日起由公幼代管；林園幼兒園1名教保員停職。
另，3園所工資未全額給付、工資回捐、加班費給付不足等情節，共罰57萬元。
教育局強調，3所幼兒園已全面加裝監視系統，由教保輔導團與榮譽督學每日進駐，監督課程內容、幼兒照顧及經營管理，對違法或疏失行為絕不寬貸。
