影／天雨路滑！轎車失速撞對向兩輛車後翻車 驚悚畫面嚇壞路人

天雨路滑，宜蘭員山鄉今天發生一起車禍，一輛從山上開下來的轎車行經員山鄉再連路段時，疑似打滑失控衝到對向，接連衝撞停在路肩的兩輛車，車子被撞彈飛，毀損嚴重，肇事車最後翻車，四輪朝天躺在路中。由於撞擊聲音相當大，附近住戶紛紛跑出來關切救人。

肇事車駕駛是24歲施姓男子，今天下午開車行經員山路二段時，疑似天雨路滑加上車速過快，導致車輛失控衝到對向，接連撞到停在對向路肩的兩輛轎車，所幸當事被撞的兩輛車內都沒有人，肇事車則是在路中間翻車，施男從車內自行爬出，嚇到呆坐在一旁等待救援。

從監視器畫面發現，施男開車速度很快，先撞到對向路肩的藍色車，藍車後方是一輛白車也遭波及，藍車被撞到噴飛後倒退嚕停在車道上，白車的車頭遭撞、車尾被推擠撞到路樹，前後夾擊受損嚴重。

警方獲報到場進行酒測值零，所幸施男僅受輕微擦挫傷、意識清楚，詳細肇事原因尚待警方釐清，呼籲用路人，雨天行車應開啟頭燈減速慢行，注意車前狀況，隨時採取必要安全措施，維護交通安全。