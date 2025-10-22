金門金湖水庫旁火燒車…疑水廠員工成焦屍 身分待DNA確認

在偏僻的金湖鎮金湖水庫抽水站旁空地今天下午5點多發生一起火燒車，警消獲報趕到現場時，整輛車已經付之一炬，車上有一具焦屍，全案正由金湖分局積極調查中。

警方表示，今天下午17時許接獲民眾報案，在偏僻的金湖水庫旁空地發生火燒車，金湖消防分隊與分局到場立即拉起封鎖線，發現內有一具焦屍，疑似是自來水廠蔡姓員工，目前金湖分局偵查隊、分駐所及刑大鑑識組已抵達現場採集相關事證，以釐清焦屍身分及火燒車原因。家屬約晚間8點多到場認屍，由於屍體燒的面目全非，可能要做DNA的親子檢驗，才能確認身份。

據了解，由於火勢很大，車子已燒剩車殼，連車牌幾乎都燒毀，看不出車號；但車子上面隱約看得到噴有自來水廠字樣，發生地點非常偏僻，警消到場時，車輛已經燒成一團火球。

年約60多歲的蔡姓男子家住在瓊林，平常待人和善、家庭美滿，平日表現都正常；得知這項噩耗，他的親友都相當悲痛，懷疑可能是他開公務車出去巡察，結果不幸遇到車輛故障，才會被燒死。