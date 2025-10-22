快訊

金門金湖水庫旁火燒車…疑水廠員工成焦屍 身分待DNA確認

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

在偏僻的金湖鎮金湖水庫抽水站旁空地今天下午5點多發生一起火燒車，警消獲報趕到現場時，整輛車已經付之一炬，車上有一具焦屍，全案正由金湖分局積極調查中。

警方表示，今天下午17時許接獲民眾報案，在偏僻的金湖水庫旁空地發生火燒車，金湖消防分隊與分局到場立即拉起封鎖線，發現內有一具焦屍，疑似是自來水廠蔡姓員工，目前金湖分局偵查隊、分駐所及刑大鑑識組已抵達現場採集相關事證，以釐清焦屍身分及火燒車原因。家屬約晚間8點多到場認屍，由於屍體燒的面目全非，可能要做DNA的親子檢驗，才能確認身份。

據了解，由於火勢很大，車子已燒剩車殼，連車牌幾乎都燒毀，看不出車號；但車子上面隱約看得到噴有自來水廠字樣，發生地點非常偏僻，警消到場時，車輛已經燒成一團火球。

年約60多歲的蔡姓男子家住在瓊林，平常待人和善、家庭美滿，平日表現都正常；得知這項噩耗，他的親友都相當悲痛，懷疑可能是他開公務車出去巡察，結果不幸遇到車輛故障，才會被燒死。

金門金湖水庫旁空地今日傍晚5點多發生一起火燒車案件，整輛車燒的面目全非。圖／警方提供
偏僻的金門金湖水庫旁空地今日傍晚5點多發生一起火燒車案件，消防局獲報到場時，汽車已變成火球，消防人員立即滅火。圖／警方提供
火燒車 金門

相關新聞

影／天雨路滑！轎車失速撞對向兩輛車後翻車 驚悚畫面嚇壞路人

天雨路滑，宜蘭員山鄉今天發生一起車禍，一輛從山上開下來的轎車行經員山鄉再連路段時，疑似打滑失控衝到對向，接連衝撞停在路肩...

金門金湖水庫旁火燒車…疑水廠員工成焦屍 身分待DNA確認

在偏僻的金湖鎮金湖水庫抽水站旁空地今天下午5點多發生一起火燒車，警消獲報趕到現場時，整輛車已經付之一炬，車上有一具焦屍，...

三重粗心媽媽準備泡麵 熱水失手從周歲兒子臉部澆下緊急送醫

新北市三重區今天下午4時許，有1名才滿周歲的男性幼童全身約25%面積皮膚受到二度燒燙傷，被家長通報救護車送醫。警方立即派...

桃園砂石車自撞電桿倒塌肇逃 慘釀楊梅、龍潭830戶停電

桃園市楊梅區老莊路今中午發生一輛砂石車自撞電線桿導致倒塌，駕駛肇事逃逸，事發後影響楊梅區、龍潭區一帶共830戶停電，台電...

影／海巡空勤驚險吊掛 救援巴拿馬貨輪昏迷船員影片曝

一艘巴拿馬籍貨輪船名FU HUA，約在台北東北約72浬位置，疑因大浪造成一名大陸籍船員撞擊受傷昏迷，國家搜救中心申請吊...

頭份游泳池改建全民運動館 切割廢棄鍋爐引發大火烈熖衝天

苗栗縣頭份市立游泳池目前進行全民運動館改建工程，今天上午10點多施工人員要拆卸泳池廢棄的舊鍋爐及油槽，不料引燃槽內殘餘的...

