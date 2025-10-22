台中市中央市場鷹架倒塌 市府勒令停工、開罰18萬

快訊

中央社／ 台中22日電

台中市中央市場今天發生鷹架倒塌，台中市府表示，除當場勒令工地停工，並針對承造人與監造人各別開罰9萬元罰鍰；若有違反職安法，另將裁處3萬元以上、30萬元以下罰鍰。

台中市北區中央市場鷹架下午因強風倒塌，造成多台汽機車受損，1名民眾肢體擦傷無大礙，現場已封路管制，並加速清除倒塌物。

副市長黃國榮下午至現場關心表示，未來市府在後續拆除及搭設鷹架等工程上，會再與結構技師共同討論，要求廠商務必落實相關防護措施，確保鷹架不會再發生相同情況。

都發局表示，中央公有零售市場拆除工程領有拆除執照，拆除地上物為地上4樓、地下1樓建築物，監造人目前已申報開工，進行拆除中。

經都發局與相關技師現場初步勘查，發現鷹架上方是以鐵絲固定，下方則採部分壁拉桿固定，事故原因可能是因為近日強風，導致鷹架壁拉桿與固定鐵絲網有不當脫落情形，也因此導致鷹架在強風吹襲下，沒有拉力連結，造成整面鷹架倒塌，後續將依規查察釐清。

都發局已責成承造人先進行緊急搶災，對承造、監造（拆）人依違反建築法規定，未有維護安全、防範危險之適當設備或措施肇致鷹架倒塌並危害公共安全，各裁處新台幣9萬元罰鍰並勒令停工。

台中市勞檢處表示，經現場初步檢查，此案已依法勒令停工改善，如查有違反職業安全衛生法將處新台幣3萬元以上、30萬元以下罰鍰，後續將配合調查進度，就事業單位勞工安全管理及拆除作業安全維護部分，提供必要技術協助與輔導。

消防局說明，經清查事故共計造成停放路邊2輛汽車及2輛機車受損，另波及行進中1輛汽車及1輛機車，並造成1名民眾受傷；受傷民眾為27歲男性機車騎士，肢體擦傷、意識清楚，由消防局救護車送醫治療。

鷹架 台中市

