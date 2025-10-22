桃園砂石車自撞電桿倒塌肇逃 慘釀楊梅、龍潭830戶停電

桃園市楊梅區老莊路今中午發生一輛砂石車自撞電線桿導致倒塌，駕駛肇事逃逸，事發後影響楊梅區、龍潭區一帶共830戶停電，台電獲報後立即派員搶修，目前尚餘6戶持續搶修中，警方則表示已掌握肇事車輛，將通知事故當事人到案說明。

楊梅警方指出，今中午11時50分警方接獲報案，楊梅區老莊路795號前發生電線桿倒塌事故，經了解為砂石車疑似因天候不佳，後車斗打滑自撞電線桿，導致兩根電線桿倒塌，現場雙向車道因而受阻無法通行。警方獲報後發現砂石車肇事逃逸，先於現場協助疏導交通，警方後續掌握該砂石車為公司車，駕駛人不固定，已掌握相關人並將通知到案說明，釐清詳細事故發生原因。

警方在現場疏導交通，引導車流迴轉未有交通阻塞情形，同時通報警廣廣播用路人改道，目前倒塌電線桿已排除，但電線桿及線路需進行修復，雙向車道依然封閉，警方持續派員於現場協同疏導交通以維交通安全。

台電桃園區營業處則說明，今中午因車輛撞倒電桿，影響楊梅區東森路、老莊路、永寧里，桃園市龍潭區德湖街等一帶曾有830戶停電，桃園區營業處獲報後立即派員搶修，已復電824戶，復電率99%，目前尚餘6戶持續搶修中。