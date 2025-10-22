影／海巡空勤驚險吊掛 救援巴拿馬貨輪昏迷船員影片曝

一艘巴拿馬籍貨輪船名FU HUA，約在台北東北約72浬位置，疑因大浪造成一名大陸籍船員撞擊受傷昏迷，國家搜救中心申請吊掛救援。海巡署空勤吊掛分隊台北第一小隊項緊急救援，驚險完成吊掛送醫。

海巡署空勤吊掛分隊台北第一小隊今天執行一項緊急救援任務，針對巴拿馬籍貨輪「FU HUA」在松山機場東北約72浬海域發生船員受傷事故進行醫療後送勤務。

該貨輪通報船上有3名外籍船員因作業過程中受傷，2人輕傷，其中1人傷勢較為嚴重，急需申請直升機吊掛後送醫療支援。

台北第一小隊接獲任務後，搜救人員迅速整裝，並搭配空勤總隊直升機前往目標海域。救援小組10時42分成功吊掛一名大陸籍船員進機艙。因現場海象惡劣，風浪條件嚴峻，直升機油已達返航最低標準，機長審慎評估後決定立即返航，脫離目標區，確保任務安全。

3名傷員其中2名輕傷船員暫留船上，由船醫處理，另名後送的大陸籍船員，11時10分落地台北松山機場，由救護車送至馬階醫院就醫。