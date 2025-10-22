快訊

T17、T18爭議落幕 專家揭急轉彎2大主因：新壽無條件下車是最佳解方

入夜7縣市續發豪雨特報 北部迎雨下到周六

國內爆非洲豬瘟檢方要查了！分案追病毒來源、不排除傳喚豬農

聽新聞
0:00 / 0:00

影／海巡空勤驚險吊掛 救援巴拿馬貨輪昏迷船員影片曝

聯合報／ 記者王長鼎游明煌／新北即時報導

一艘巴拿馬籍貨輪船名FU HUA，約在台北東北約72浬位置，疑因大浪造成一名大陸籍船員撞擊受傷昏迷，國家搜救中心申請吊掛救援。海巡署空勤吊掛分隊台北第一小隊項緊急救援，驚險完成吊掛送醫。

海巡署空勤吊掛分隊台北第一小隊今天執行一項緊急救援任務，針對巴拿馬籍貨輪「FU HUA」在松山機場東北約72浬海域發生船員受傷事故進行醫療後送勤務。

該貨輪通報船上有3名外籍船員因作業過程中受傷，2人輕傷，其中1人傷勢較為嚴重，急需申請直升機吊掛後送醫療支援。

台北第一小隊接獲任務後，搜救人員迅速整裝，並搭配空勤總隊直升機前往目標海域。救援小組10時42分成功吊掛一名大陸籍船員進機艙。因現場海象惡劣，風浪條件嚴峻，直升機油已達返航最低標準，機長審慎評估後決定立即返航，脫離目標區，確保任務安全。

3名傷員其中2名輕傷船員暫留船上，由船醫處理，另名後送的大陸籍船員，11時10分落地台北松山機場，由救護車送至馬階醫院就醫。

海巡署空勤吊掛分隊台北第一小隊項緊急救援，驚險完成吊掛送醫。圖／海巡署提供
海巡署空勤吊掛分隊台北第一小隊項緊急救援，驚險完成吊掛送醫。圖／海巡署提供
海巡署空勤吊掛分隊台北第一小隊項緊急救援，驚險完成吊掛送醫。圖／海巡署提供
海巡署空勤吊掛分隊台北第一小隊項緊急救援，驚險完成吊掛送醫。圖／海巡署提供
海巡署空勤吊掛分隊台北第一小隊項緊急救援，驚險完成吊掛送醫。圖／海巡署提供
海巡署空勤吊掛分隊台北第一小隊項緊急救援，驚險完成吊掛送醫。圖／海巡署提供
海巡署空勤吊掛分隊台北第一小隊項緊急救援，驚險完成吊掛送醫。圖／海巡署提供
海巡署空勤吊掛分隊台北第一小隊項緊急救援，驚險完成吊掛送醫。圖／海巡署提供
海巡署空勤吊掛分隊台北第一小隊項緊急救援，驚險完成吊掛送醫。圖／海巡署提供
海巡署空勤吊掛分隊台北第一小隊項緊急救援，驚險完成吊掛送醫。圖／海巡署提供

巴拿馬 海巡署

延伸閱讀

風強浪大…巴拿馬籍貨輪1船員外海撞昏 空勤總隊吊掛救援

海巡基層被要求蒐集罵政府貼文？管碧玲駁斥：絕不會政治偵查

令基層上網蒐集罵政府貼文 海巡署：反制中共認知作戰

少將主任被控隱瞞娶陸配有國安疑慮？海巡署澄清：主動填具依規查核

相關新聞

Uber打滑自撞！女乘客遭拋飛車外亡 警發現「胎紋幾乎磨平」

某知名產險公司業務員謝姓女子，今天中午搭Uber要去信義區拜訪客戶，孰料搭上車不到5分鐘，汽車疑因失控打滑自撞中央分隔島...

桃園砂石車自撞電桿倒塌肇逃 慘釀楊梅、龍潭830戶停電

桃園市楊梅區老莊路今中午發生一輛砂石車自撞電線桿導致倒塌，駕駛肇事逃逸，事發後影響楊梅區、龍潭區一帶共830戶停電，台電...

影／海巡空勤驚險吊掛 救援巴拿馬貨輪昏迷船員影片曝

一艘巴拿馬籍貨輪船名FU HUA，約在台北東北約72浬位置，疑因大浪造成一名大陸籍船員撞擊受傷昏迷，國家搜救中心申請吊...

頭份游泳池改建全民運動館 切割廢棄鍋爐引發大火烈熖衝天

苗栗縣頭份市立游泳池目前進行全民運動館改建工程，今天上午10點多施工人員要拆卸泳池廢棄的舊鍋爐及油槽，不料引燃槽內殘餘的...

國道車禍汐止大塞車…立委質疑遺體處理延誤 警：殯葬處電話打不通

針對國道1號汐止路段昨天清晨發生死亡車禍，今天有民代質疑處理遺體流程延誤，國道警方說明，因為電話聯繫不上新北市政府殯葬管...

逾5小時才排除…昨國道死亡車禍癱瘓汐止交通 廖先翔曝「關鍵原因」

昨天清晨，新北汐止地區國道1號南下方向發生嚴重事故，造成2個車道封閉。高速公路局在清晨5時41分接獲通報，直到上午11時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。