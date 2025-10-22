頭份游泳池改建全民運動館 切割廢棄鍋爐引發大火烈熖衝天

快訊

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣頭份市立游泳池目前進行全民運動館改建工程，今天上午10點多施工人員要拆卸泳池廢棄的舊鍋爐及油槽，不料引燃槽內殘餘的油料引發大火，消防人員趕到後，迅速將火勢撲滅，這起火警無人傷亡，火警原因待調查釐清。

苗栗縣消防局指出，上午10點8分接獲報案，頭份市忠孝一路的施工現場發生大火，消防人員趕到後，以1道水線防護，另一線噴灑泡沫將火勢撲滅。

頭份警分局也接獲民眾報案，警方到場了解，發現市公所進行的游泳池改建工程，承包商因施工切割引起火花，火花不慎掉入裝有油料的鍋爐槽內，因而失火並冒出濃煙，消防人員獲報後迅速趕抵現場撲救，短時間就獲控制火勢，起火原因調查中。

頭份市公所表示，引發火警的老舊鍋爐使用已久，過去是加熱泳池的水溫使用，但已停用多年，目前興建運動館，廠商切割廢鍋爐，但鍋爐油槽內仍有殘餘油料，導致

頭份警方呼籲，營業場所或工廠修建或拆除時，應強化防火管理意識，並落實管理責任與演練，方能保障施工安全。

苗栗縣頭份市立游泳池目前進行全民運動館改建工程，今天上午10點多施工人員要拆卸泳池廢棄的舊鍋爐及油槽，不料引燃槽內殘餘的油料引發大火，消防人員趕到後，迅速將火勢撲滅，這起火警無人傷亡，火警原因待調查釐清。圖／苗栗消防局提供
頭份 苗栗縣 火災 游泳池

