連日豪雨淡水坪頂路邊坡坍方中斷 市府搶災預計晚間恢復通行

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

新北市淡水區坪頂路今上午因連日豪雨導致邊坡坍方、土石滑落，道路中斷。市府緊急啟動搶災應變機制，警方與消防人員第一時間趕赴現場警戒與搶修，所幸無人受困或傷亡，預計晚間可恢復單向通行。

新北市警察局表示，上午11時30分接獲通報，坪頂路299號（往台北方向）發生邊坡護欄及土石滑落，竹圍派出所員警立即到場進行交通管制，消防人員協助設置封鎖線並以施工圍籬進行臨時防護。淡水區公所副區長、災防課長與顧問公司代表也趕赴現場勘查，評估後續修復及安全防護措施。

淡水區長陳怡君表示，坪頂路為台二線的重要替代道路之一，坍方影響周邊交通，目前已實施雙向管制。從紅樹林路口至北三路口路段，預計今晚8時可恢復單向通行，午夜12時全面恢復雙向通行。她呼籲民眾注意交通資訊、提前改道，並避免靠近封鎖區域，以策安全。

新北市工務局養工處指出，坍塌位置位於北2區道2.6公里處，崩落土石量體龐大，目前區公所與養工處持續調派人力與機具搶修，預估晚間可搶通一車道，後續將監測邊坡穩定情形，確保通行安全。

新北市淡水區坪頂路今上午因連日豪雨導致邊坡坍方、土石滑落，道路中斷，預計晚間可恢復單向通行。記者張策／攝影
淡水 消防人員

