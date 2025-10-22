虛擬幣商違法交易 桃警冒雨保住小資女的168萬元

桃園有位小資女誤信LINE群組謠言，將辛苦攢下第一桶金投資虛擬貨幣，昨晚近7時在桃園區益壽七街某公寓騎樓交易，路過民眾起疑報警，桃園警分局中路派出所員警趕到，發現取款的鄭姓幣商代表拿不出「洗錢防制聲明」，當場逮人送辦，保住168萬元。

桃園分局說，中路所昨晚6時50分接獲民眾報案，指稱益壽七街某公寓騎樓下，疑似是詐騙車手假借投資名義，正在騙取被害女子財物，警員鐘嘉呈及劉竹原據報，立即冒著滂沱大雨趕抵現場。

員警抵達時，發現學生樸素打扮的21歲鄭姓男子與37歲OL低聲交談一陣，女子準備將新台幣168萬元交給鄭男，員警立刻上前阻止暫時將鄭男控制，並經調查、釐清雙方是甚麼狀況。

鄭男表示，他是聽從公司指示，到桃園區與OL談論投資虛擬貨幣流程並收取款項，但他對於投資相關規定卻完全不知情，僅表示全部依照公司指示做事。但經警方清查他指稱的「公司」完全查無資料，同時也未辦理洗錢防制聲明，已觸犯洗錢防制法。

被害女得知大吃一驚，表示自己是透過網路與這家虛擬幣商公司聯繫時，以為對方一切合法才安心交易，沒想到差點上當了，對於熱心民眾及桃園分局員警的即時協助再三感謝，全案依法移請偵辦。