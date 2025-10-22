國道車禍汐止大塞車…立委質疑遺體處理延誤 警：殯葬處電話打不通

快訊

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

針對國道1號汐止路段昨天清晨發生死亡車禍今天有民代質疑處理遺體流程延誤，國道警方說明，因為電話聯繫不上新北市政府殯葬管理處，甚至請當地派出所員警直接到辦公室找人，最後才改由家屬自行通知殯葬業者到場。

負責處理這起車禍的國道公路警察局第一大隊指出，依據殯葬管理條例第69條，警方處理意外事件遺體程序完結後，除非經家屬認領，自行委託殯葬禮儀服務業者，員警必須通知轄區或較近的公立殯儀館協助運送遺體。公立殯儀館接獲通知後，應即自行或委託殯葬禮儀服務業運送遺體至殯儀館，依相關規定處理。

昨天國道警方於清晨5時38分接獲事故通報，立即趕往現場處理，稍後經消防救護人員確認傷者已當場死亡不需送醫院，員警自清晨6時39分至7時11分，連續多次打電話通知新北市政府殯葬管理處都聯繫不上。

國道警只好拜託新北市殯葬管理處所在地的海山警分局新海派出所，協助派員直接前往殯葬處辦公室，員警於7時20分到場、23分回報已經通知到人，殯葬處允將協調人車前往汐止接運遺體。

但是國道警方在汐止事故現場遲遲等不到公立殯儀館人員，最後是家屬自行聯繫的殯葬禮儀服務業者於上午9時46分趕抵，協助將遺體接走。

國道1號北向12.4公里汐止路段，昨日清晨發生一起事故，其中一名高姓小貨車駕駛警消到場時已明顯死亡。記者蔣永佑／翻攝
國道1號北向12.4公里汐止路段，昨日清晨發生一起事故，其中一名高姓小貨車駕駛警消到場時已明顯死亡。記者蔣永佑／翻攝
國道1號汐止路段昨天清晨發生死亡車禍，今天有立委質疑處理遺體流程延誤。國道警方說明，因為電話聯繫不上新北市政府殯葬管理處，甚至請當地派出所員警直接到辦公室找人；最後改由家屬自行通知殯葬業者到場。記者林昭彰／翻攝
國道1號汐止路段昨天清晨發生死亡車禍，今天有立委質疑處理遺體流程延誤。國道警方說明，因為電話聯繫不上新北市政府殯葬管理處，甚至請當地派出所員警直接到辦公室找人；最後改由家屬自行通知殯葬業者到場。記者林昭彰／翻攝

