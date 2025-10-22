國道車禍汐止大塞車…立委質疑遺體處理延誤 警：殯葬處電話打不通

針對國道1號汐止路段昨天清晨發生死亡車禍，今天有民代質疑處理遺體流程延誤，國道警方說明，因為電話聯繫不上新北市政府殯葬管理處，甚至請當地派出所員警直接到辦公室找人，最後才改由家屬自行通知殯葬業者到場。

負責處理這起車禍的國道公路警察局第一大隊指出，依據殯葬管理條例第69條，警方處理意外事件遺體程序完結後，除非經家屬認領，自行委託殯葬禮儀服務業者，員警必須通知轄區或較近的公立殯儀館協助運送遺體。公立殯儀館接獲通知後，應即自行或委託殯葬禮儀服務業運送遺體至殯儀館，依相關規定處理。

昨天國道警方於清晨5時38分接獲事故通報，立即趕往現場處理，稍後經消防救護人員確認傷者已當場死亡不需送醫院，員警自清晨6時39分至7時11分，連續多次打電話通知新北市政府殯葬管理處都聯繫不上。

國道警只好拜託新北市殯葬管理處所在地的海山警分局新海派出所，協助派員直接前往殯葬處辦公室，員警於7時20分到場、23分回報已經通知到人，殯葬處允將協調人車前往汐止接運遺體。

但是國道警方在汐止事故現場遲遲等不到公立殯儀館人員，最後是家屬自行聯繫的殯葬禮儀服務業者於上午9時46分趕抵，協助將遺體接走。