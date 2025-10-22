快訊

Uber打滑自撞！女乘客遭拋飛車外亡 警發現「胎紋幾乎磨平」

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

某知名產險公司業務員謝姓女子，今天中午搭Uber要去信義區拜訪客戶，孰料搭上車不到5分鐘，汽車疑因失控打滑自撞中央分隔島，謝女在後座遭拋飛車外，腦袋嚴重出血當場沒有呼吸心跳，送醫不治。警方勘查發現汽車胎紋幾乎磨平，懷疑是肇事主因，警詢後把司機王姓男子依過失致死罪嫌送辦。

中山警方今天中午11點42分獲報，港墘路、堤頂大道口發生汽車自撞，Uber駕駛王男（51歲）開車沿堤頂大道北向南行駛第三車道，車輛失控打滑，左側車身與分隔島發生碰撞，向右偏移至外側車道，車內左後座乘客謝女遭拋出車外。

王男供稱疑天雨路滑，車輛突然打滑偏移，撞上分隔島後再開上另一側路邊草叢；後座乘客謝女（41歲）疑因碰撞力道過大，撞破車窗玻璃後拋飛車外數公尺，癱倒在地沒有呼吸心跳，救護人員到場緊急送醫，仍在下午2點多宣告不治。

警方在場蒐證、勘查，發現王男開的Luxgen n7後車胎紋幾乎磨平，初步判斷是肇事主因，另外還發現車內竟沒有行車記錄器供還原事發機過，員警不禁對王男身為一名職業駕駛該有的責任頻頻搖頭；王男因安全氣囊爆開受到保護，僅頸部、手部拉傷，無大礙，警詢後被依過失致死罪嫌函送法辦。

據了解，後座乘客謝女是某知名產險公司業務員，當時下雨天搭Uber要去信義區拜訪客戶，因沒繫安全帶又搭上「胎紋磨平的Uber」，不幸發生憾事。

台北市中山區堤頂大道今天中午發生死亡車禍，Uber後座乘客因未繫安全帶被拋飛車外，送醫急救不治身亡。記者翁至成／翻攝
Uber 自撞 車禍

