逾5小時才排除…昨國道死亡車禍癱瘓汐止交通 廖先翔曝「關鍵原因」

聯合報／ 記者游明煌王慧瑛／新北即時報導

昨天清晨，新北汐止地區國道1號南下方向發生嚴重事故，造成2個車道封閉。高速公路局在清晨5時41分接獲通報，直到上午11時16分才恢復全線通行，整整花超過5個小時才排除。立委廖先翔批，處理效率讓人難接受，整個汐止交通幾乎全面癱瘓，處理遺體流程失靈是非常嚴重問題。

廖先翔說，昨天中午前包括國道1號、國道3號、大同路、新台五路及多條市區道路，都陷入嚴重堵塞，影響無數通勤民眾，他今天早上邀集高速公路局長說明並檢討整起事件，要求正視問題，避免類似狀況重演。

廖先翔說，根據公路局提供的資料顯示，最大問題出在遺體處理的協調延誤，昨天上午9時許才有殯葬業者抵達現場，還是因為家屬久候不耐，自行聯繫前往。家屬自行通知的殯葬業者竟比國道警察通知的還要早到場，導致事故處理時間大幅延後。

「這樣的流程失靈，是非常嚴重的問題。」廖先翔說，他要求高速公路局與國道警察立即檢討並修訂重大事故處理SOP，確保未來遇到類似情況時，能有更明確、更有效率的跨單位協調機制，避免因行政延誤造成民眾權益受損。

國道事故加上連日降雨，徹底癱瘓汐止交通，成為汐止居民昨熱議的話題，民進黨議員張錦豪昨在議會也質詢關注此事。

張錦豪說，今天上午汐止區因國道車禍加上強降雨，導致多處路段嚴重壅塞，部分民眾通勤時間長達4小時以上，整體交通幾乎停滯，嚴重影響市民日常生活。汐止近期因汐東捷運施工產生交通壓力，此次更凸顯突發事件下的應變與通報機制明顯不足。

張錦豪主張，市府應清楚建立「緊急應變流程」、「資訊發布管道」與「交通分流配套」，不能再僅靠臨時補救、事後檢討。要求新北交通局盡速提供大塞車緊急應變機制，豪大雨來襲時，水門的開啟與關閉也必須提早公布。

立委廖先翔要求高速公路局檢討事件成因，避免類似狀況重演。圖／廖先翔提供
立委廖先翔要求高速公路局檢討事件成因,避免類似狀況重演。圖／廖先翔提供
民進黨新北議員張錦豪昨在議會也質詢關注汐止交通狀況。圖／張錦豪提供
民進黨新北議員張錦豪昨在議會也質詢關注汐止交通狀況。圖／張錦豪提供

國道 汐止 高速公路 廖先翔 車禍 遺體 塞車

