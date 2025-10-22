快訊

台中市區強風猛吹…北區中央市場改建工程鷹架倒塌 一人受傷

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北區五權路中央市場已使用半世紀，市府活化改建，今年開工，近日工地已搭上鷹架與防層紗罩，不過今天台中市區受到颱風環流與東北季風影響，市區吹起強風，該工地搭建的鷹架也被整片吹落，阻擋道路，第二警分局獲報到場交通疏導，倒塌的鷹架也釀一名機車騎士右手受傷送醫。

台中市消防局在今天下午1時許獲報，北區篤行路、五權路的交叉路口鷹架倒塌案件，派遣第七大隊及轄區中港分隊等共計4個單位，出動各式消防車6輛、救護車2輛，消防人員共16名，現場由大隊長盧士偉擔任指揮官，

經查，現場為鷹架倒塌事故，本局獲報後立即趕往現場救援，消防人員在下午2時到場。事故造成有27歲男子手臂擦傷、意識清楚，送醫治療。

第二警分局在今天下午1時許獲報，北區民權路改建中的中央市場工程，因強風導致整片鷹架倒塌，警方啟動交通快打，調派支援警力前往交通疏導，現場有一名機車騎士右側手臂受傷，送中國醫藥大學急診室診治。

台中北區五權路上的中央市場使用近半世紀，市府規畫改建活化，去年撤出攤商，收回用地，將比照同樣由肉品市場改建的「豬事圓滿公園」，改建為塗鴉公園、社會住宅與停車場三合一的「菜市仔園區」，公園部分今年開工，社宅明年開工。

台中市北區中央市場進行改建工程，今天下午因強風導致搭建的鷹架倒塌，釀一人受傷。記者陳宏睿／翻攝
