聽新聞
0:00 / 0:00
台東75歲婦過馬路遭撞飛30公尺 送醫搶救仍不治
台東市知本路一段與600巷路口今天上午發生75歲陳姓老婦疑穿越馬路時，遭70歲謝姓駕駛休旅車撞擊，老婦彈飛30公尺重摔地面，警消將老婦送醫急救後，仍傷重搶救不治。
警方指出，上午8點2分接獲報案，在知本路一段與600巷路口發生一起交通事故，警方於獲報後立即派遣員警到場交通疏導並配合消防人員救護傷患。
經瞭解係民眾謝男駕駛休旅車沿知本路一段內側車道向北行駛，至事故地點與穿越馬路老婦發生碰撞，詳細事故發生原因，刻由交通小隊調查釐清中。
當地居民指出，該路段沒有行人穿越道，不時有交通事故發生，建議設置行人穿越道或閃黃燈號誌，提醒往來車輛減速慢行。
台東警分局呼籲民眾駕駛車輛應保持警覺，注意車前動態，以免發生交通事故；另民眾過馬路時應走行人穿越道，穿越馬路也要隨時注意左右方向來車，才能確保自己的用路安全。
