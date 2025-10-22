快訊

台東75歲婦過馬路遭撞飛30公尺 送醫搶救仍不治

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東市知本路一段與600巷路口今天上午發生75歲陳姓老婦疑穿越馬路時，遭70歲謝姓駕駛休旅車撞擊，老婦彈飛30公尺重摔地面，警消將老婦送醫急救後，仍傷重搶救不治。

警方指出，上午8點2分接獲報案，在知本路一段與600巷路口發生一起交通事故，警方於獲報後立即派遣員警到場交通疏導並配合消防人員救護傷患。

經瞭解係民眾謝男駕駛休旅車沿知本路一段內側車道向北行駛，至事故地點與穿越馬路老婦發生碰撞，詳細事故發生原因，刻由交通小隊調查釐清中。

當地居民指出，該路段沒有行人穿越道，不時有交通事故發生，建議設置行人穿越道或閃黃燈號誌，提醒往來車輛減速慢行。

台東警分局呼籲民眾駕駛車輛應保持警覺，注意車前動態，以免發生交通事故；另民眾過馬路時應走行人穿越道，穿越馬路也要隨時注意左右方向來車，才能確保自己的用路安全。

台東市知本路一段與600巷路口今天上午發生75歲陳姓老婦，疑穿越馬路時，遭70歲謝姓駕駛休旅車撞擊，老婦彈飛30公尺重摔地面，警消將老婦送醫急救後，仍傷重搶救不治。圖／台東警分局提供
台東市知本路一段與600巷路口今天上午發生75歲陳姓老婦，疑穿越馬路時，遭70歲謝姓駕駛休旅車撞擊，老婦彈飛30公尺重摔地面，警消將老婦送醫急救後，仍傷重搶救不治。圖／台東警分局提供

交通事故 老婦

相關新聞

逾5小時才排除…昨國道死亡車禍癱瘓汐止交通 廖先翔曝「關鍵原因」

昨天清晨，新北汐止地區國道1號南下方向發生嚴重事故，造成2個車道封閉。高速公路局在清晨5時41分接獲通報，直到上午11時...

台中市區強風猛吹…北區中央市場改建工程鷹架倒塌 一人受傷

台中市北區五權路中央市場已使用半世紀，市府活化改建，今年開工，近日工地已搭上鷹架與防層紗罩，不過今天台中市區受到颱風環流...

北市多元計程車打滑自撞 後座女乘客「沒繫安全帶」拋車外沒呼吸

台北市中山區堤頂大道今天中午發生嚴重自撞車禍，王姓男子開多元計程車載客，疑因天雨路滑，失控打滑自撞中央分隔島，由於速度過...

台東75歲婦過馬路遭撞飛30公尺 送醫搶救仍不治

台東市知本路一段與600巷路口今天上午發生75歲陳姓老婦疑穿越馬路時，遭70歲謝姓駕駛休旅車撞擊，老婦彈飛30公尺重摔地...

影／高雄小港漁港驚傳漁船起火 船艙冒煙船上24人忙滅火

高雄市小港漁港1艘「滿儎558號」漁船今天中午傳出火警，船艙冒煙，船長與船員24人試圖自行滅火，但未找到火點，向119求...

蘆竹警走入移工宿舍宣導 3大主題強化法治、交安觀念

為加強外籍移工之法治觀念與安全意識，桃園市蘆竹警分局昨(21)日由防治組長李家興率該分局宣導團隊至蘆竹區傑報人力派遣公司所管理之宿舍內外籍移工進行犯罪預防宣導，現場共有近50名外籍移工及人力仲介公司管理人員參與，氣氛熱烈。

