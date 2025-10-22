蘆竹警走入移工宿舍宣導 3大主題強化法治、交安觀念

蘆竹分局昨日至傑報人力派遣公司所管理之宿舍內外籍移工進行犯罪預防宣導。圖：警方提供

為加強外籍移工之法治觀念與安全意識，桃園市蘆竹警分局昨(21)日由防治組長李家興率該分局宣導團隊至蘆竹區傑報人力派遣公司所管理之宿舍內外籍移工進行犯罪預防宣導，現場共有近50名外籍移工及人力仲介公司管理人員參與，氣氛熱烈。

警方說明，截至目前為止，蘆竹區之外籍移工數共1萬9000多名，人數眾多，多數移工離鄉背井來台，對本國之法律及語言尚不熟悉，避免其誤觸本國法律而遭處罰或遣返，更需警察機關加強宣導及從中協助。

此次宣導內容包含三大主題，交通安全，提醒移工遵守道路交通規則，並避免酒後駕車降低交通事故發生率；防範詐騙，講解常見詐騙手法，如外籍移工透過同鄉吸收而觀念偏差或急需用錢之移工，在網路社群刊登詐騙徵才訊息，引誘移工加入詐騙集團；防治人口販運，強調勿輕信高薪誘騙，留意工作契約內容，如遭受不當對待或限制人身自由，可立即向警方或勞工主管機關求助。

蘆竹分局長楊贊鈞表示，外籍移工是社會勞動力的重要夥伴，警方將持續結合企業及社區資源，辦理多國語言宣導活動，深化外籍移工對台灣法律與生活安全的認識，共同維護友善、安全的工作與生活環境。

