快訊

豪雨釀災！台鐵平溪線路基掏空逾百公尺 「短時間難復駛」

宜蘭土石流紅色警戒擴大到23條 全縣一鄉、兩鎮共撤離349人

有必要？藝人閃兵第三波5人「全上銬」嚇壞小孩…警方說明了

蘆竹警走入移工宿舍宣導 3大主題強化法治、交安觀念

桃園電子報／ 桃園電子報

984536 0
蘆竹分局昨日至傑報人力派遣公司所管理之宿舍內外籍移工進行犯罪預防宣導。圖：警方提供

為加強外籍移工之法治觀念與安全意識，桃園市蘆竹警分局昨(21)日由防治組長李家興率該分局宣導團隊至蘆竹區傑報人力派遣公司所管理之宿舍內外籍移工進行犯罪預防宣導，現場共有近50名外籍移工及人力仲介公司管理人員參與，氣氛熱烈。

984530 0
現場共有近50名外籍移工及人力仲介公司管理人員參與，氣氛熱烈。圖：警方提供

警方說明，截至目前為止，蘆竹區之外籍移工數共1萬9000多名，人數眾多，多數移工離鄉背井來台，對本國之法律及語言尚不熟悉，避免其誤觸本國法律而遭處罰或遣返，更需警察機關加強宣導及從中協助。

此次宣導內容包含三大主題，交通安全，提醒移工遵守道路交通規則，並避免酒後駕車降低交通事故發生率；防範詐騙，講解常見詐騙手法，如外籍移工透過同鄉吸收而觀念偏差或急需用錢之移工，在網路社群刊登詐騙徵才訊息，引誘移工加入詐騙集團；防治人口販運，強調勿輕信高薪誘騙，留意工作契約內容，如遭受不當對待或限制人身自由，可立即向警方或勞工主管機關求助。

蘆竹分局長楊贊鈞表示，外籍移工是社會勞動力的重要夥伴，警方將持續結合企業及社區資源，辦理多國語言宣導活動，深化外籍移工對台灣法律與生活安全的認識，共同維護友善、安全的工作與生活環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：蘆竹警走入移工宿舍宣導 3大主題強化法治、交安觀念

延伸閱讀：

  1. 桃園男街頭無故拉扯怒喊「欠錢」女子驚慌呼救求援
  2. 世壯運5/17~5/30登場 5大精彩賽事桃園上演

移工 詐騙集團 桃園

延伸閱讀

非法買工費猖獗 移工控「不道德與虐待的勒索」

20移工集體控訴被收100多萬買工費 勞團批勞動部閉眼不看裝不知

遭收高額買工費 移工盼廢除仲介剝削

影／移工抗議仲介收取買工費 呼籲勞動部提出具體遏止辦法

相關新聞

旗山老街碗粿名攤老闆疑似虐貓惹公憤 遭民眾蛋洗店門洩憤

旗山老街一攤已經開業超過40年的碗粿名攤疑似虐貓，有人拍下老闆持尖竹竿猛戳籠子中無辜的貓咪，貓咪因此發出淒厲慘叫。高雄市...

影／高雄小港漁港驚傳漁船起火 船艙冒煙船上24人忙滅火

高雄市小港漁港1艘「滿儎558號」漁船今天中午傳出火警，船艙冒煙，船長與船員24人試圖自行滅火，但未找到火點，向119求...

蘆竹警走入移工宿舍宣導 3大主題強化法治、交安觀念

為加強外籍移工之法治觀念與安全意識，桃園市蘆竹警分局昨(21)日由防治組長李家興率該分局宣導團隊至蘆竹區傑報人力派遣公司所管理之宿舍內外籍移工進行犯罪預防宣導，現場共有近50名外籍移工及人力仲介公司管理人員參與，氣氛熱烈。

楊梅8旬婦雨中迷途全身濕透 暖警及時關心

桃園市楊梅區一名84歲吳姓老婦昨(21)日晚間19時許迷路，獨自在風雨中徘徊，全身淋濕且神情慌張，楊梅警分局巡邏員警見狀，立即上前關心，並先將老婦帶到附近工廠警衛亭避雨。細心的員警發現老婦很面熟，疑似住在某路段，便聯絡該戶民眾查證，果真順利與老婦家屬取得聯繫，後續家屬趕到場將老婦接回家，並非常感謝警方的協助

影／林口深夜下大雨 機車詭異左轉闖紅燈被小黃撞飛

新北市林口消防分隊前方昨天凌晨有1起車禍被民眾將行車記錄影像貼網，因機車騎士闖紅燈、未開大燈、未戴安全帽衝向路口與計程車...

台東4衝浪客疑被離暗流帶至外海划不回來 警消救援將4人救上岸

受東北季風影響，台東縣風浪增強，未料，成功鎮基翬漁港外海今天上午11點11分有4名衝浪客疑被離暗流帶至外海，其中2人划不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。