影／林口深夜下大雨 機車詭異左轉闖紅燈被小黃撞飛

新北市林口消防分隊前方昨天凌晨有1起車禍被民眾將行車記錄影像貼網，因機車騎士闖紅燈、未開大燈、未戴安全帽衝向路口與計程車對撞被形容「神風特攻隊」，監視器則拍到他詭異兩段式左轉的行車軌跡，令人匪夷所思。

這起車禍發生在昨天凌晨1時許，當時雨勢不小，警方獲報發生交通事故趕抵，52歲包姓騎士全身多處擦挫傷但意識很清醒，40歲計程車司機沒有受傷，2人接受酒測呼氣值皆為0，先由救護車送騎士到醫院診療，事後再約時間協助調查。

監視器拍到機車原本沿林口區竹林路綠燈直行，卻斜著穿越中山路直接到轉角緩緩騎上紅磚道，立刻往左轉向騎下紅磚道，變成車頭朝向中山路，僅短暫停車便又加速闖紅燈向前衝，與綠燈直行竹林路由40歲張姓司機駕駛的計程車對撞。

猛烈撞擊使機車騎士彈飛騰空翻滾重重摔下，機車也被撞爛滑行約10幾公尺，路過車輛的行車記錄器清楚拍到機車未開大燈、騎士未戴安全帽、高速闖紅燈釀成車禍。