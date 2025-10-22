麻將館隱身住宅區罰不怕？烏日警聯手市府施鐵腕斷水電
隱身台中市龍井區東海商圈住宅區內的麻將棋牌會館，門口擺放娃娃機台掩護，多次被開罰仍繼續營業。台中市警局烏日分局運用「第三方警政」策略經臨檢查出違反建築法規等公安缺失，日前配合台中市政府公共安全聯合稽查小組當場斷水斷電，展現取締不法決心。
警方發現，近來部分業者假借棋牌社或自助桌遊店名義，以「休閒活動場館業」申請營業項目登記，實際卻以提供麻將桌供人把玩營利，不少不肖業者掛羊頭賣狗肉，以合法掩護非法，規避警方查緝，甚至換錢牟利，暗地經營職業賭場。
警方發現，店家多為現場無人管理的營業場所，多次被開罰仍依然如故，經複查仍繼續營業，視法律為無物，日前配合台中市政府公共安全聯合稽查小組（都發、經發、消防、衛生、環保局及台水台電等單位）當場執行斷水斷電，展現警方取締並掃除不法場所的決心。
烏日分局長劉雲鵬強調，警方強力查緝，結合「第三方警政」，透過市府公安聯合稽查，加強行政干預，遏止賭博，呼籲業者確實遵守法律規範，若涉不法將依法究辦，絕不寬貸。烏日分局將站在第一線與市府團隊並肩作戰，持續運用第三方警政，掃蕩不法業者，堅毅守護臺中市民安全，共同打造樂活宜居的城市。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言