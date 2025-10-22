麻將館隱身住宅區罰不怕？烏日警聯手市府施鐵腕斷水電

隱身台中市龍井區東海商圈住宅區內的麻將棋牌會館，門口擺放娃娃機台掩護，多次被開罰仍繼續營業。台中市警局烏日分局運用「第三方警政」策略經臨檢查出違反建築法規等公安缺失，日前配合台中市政府公共安全聯合稽查小組當場斷水斷電，展現取締不法決心。

警方發現，近來部分業者假借棋牌社或自助桌遊店名義，以「休閒活動場館業」申請營業項目登記，實際卻以提供麻將桌供人把玩營利，不少不肖業者掛羊頭賣狗肉，以合法掩護非法，規避警方查緝，甚至換錢牟利，暗地經營職業賭場。

警方發現，店家多為現場無人管理的營業場所，多次被開罰仍依然如故，經複查仍繼續營業，視法律為無物，日前配合台中市政府公共安全聯合稽查小組（都發、經發、消防、衛生、環保局及台水台電等單位）當場執行斷水斷電，展現警方取締並掃除不法場所的決心。