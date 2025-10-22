旗山老街碗粿名攤老闆疑似虐貓惹公憤 遭民眾蛋洗店門洩憤
旗山老街一攤已經開業超過40年的碗粿名攤疑似虐貓，有人拍下老闆持尖竹竿猛戳籠子中無辜的貓咪，貓咪因此發出淒厲慘叫。高雄市動保處接獲通報後已先行安置3隻貓咪，後續將對疑似虐貓的飼主依動保法裁處開罰。
高雄市動保處表示，將派員前往發現，現場3隻貓飼養環境不佳，不過經檢視貓並無外傷，動保人員已將貓先帶至合約動物醫院留置檢查及觀察，該行為人後續將依動保法，可能裁處7萬5千元以下罰鍰，並逕行沒入飼主動物。
據了解，這家碗粿名攤就開在旗山天后宮旁已有超過40年歷史，目前是由第二代經營，不過第二代老闆卻在自家店門前涉嫌虐貓遭人錄影，只見他手持尖竹竿，將3隻被關在籠子中的貓咪不停猛戳，籠中的貓因此嚇到不停慘叫。
有附近居民指控該家店飼養的貓已換過一批又一批，原以為是該店家是中途之家，才會換貓頻繁，但如今聯想到店家可能涉嫌虐貓，居民憂心過去看到的貓「恐怕已經遭遇不測」。
虐貓事件在網路激起公憤，不少網友喊出要抵制碗粿攤生意，而碗粿攤在事件發生後也暫停營業，今天清晨更有人發現碗粿店門口的鐵捲門遭民眾砸雞蛋「蛋洗」洩憤，不過旗山警方並未接獲店家報案。
旗山警分局指出，已主動派員前往現場了解狀況，並調閱周邊監視器影像釐清相關事證。至於丟擲雞蛋行為人，警方仍持續追查中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言