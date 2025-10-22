旗山老街碗粿名攤老闆疑似虐貓惹公憤 遭民眾蛋洗店門洩憤

旗山老街一攤已經開業超過40年的碗粿名攤疑似虐貓，有人拍下老闆持尖竹竿猛戳籠子中無辜的貓咪，貓咪因此發出淒厲慘叫。高雄市動保處接獲通報後已先行安置3隻貓咪，後續將對疑似虐貓的飼主依動保法裁處開罰。

高雄市動保處表示，將派員前往發現，現場3隻貓飼養環境不佳，不過經檢視貓並無外傷，動保人員已將貓先帶至合約動物醫院留置檢查及觀察，該行為人後續將依動保法，可能裁處7萬5千元以下罰鍰，並逕行沒入飼主動物。

據了解，這家碗粿名攤就開在旗山天后宮旁已有超過40年歷史，目前是由第二代經營，不過第二代老闆卻在自家店門前涉嫌虐貓遭人錄影，只見他手持尖竹竿，將3隻被關在籠子中的貓咪不停猛戳，籠中的貓因此嚇到不停慘叫。

有附近居民指控該家店飼養的貓已換過一批又一批，原以為是該店家是中途之家，才會換貓頻繁，但如今聯想到店家可能涉嫌虐貓，居民憂心過去看到的貓「恐怕已經遭遇不測」。

虐貓事件在網路激起公憤，不少網友喊出要抵制碗粿攤生意，而碗粿攤在事件發生後也暫停營業，今天清晨更有人發現碗粿店門口的鐵捲門遭民眾砸雞蛋「蛋洗」洩憤，不過旗山警方並未接獲店家報案。