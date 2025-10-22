84歲吳姓老婦獨自在風雨中徘徊，全身淋濕且神情慌張，楊梅警分局巡邏員警見狀，立即上前關心。圖：讀者提供

桃園市楊梅區一名84歲吳姓老婦昨(21)日晚間19時許迷路，獨自在風雨中徘徊，全身淋濕且神情慌張，楊梅警分局巡邏員警見狀，立即上前關心，並先將老婦帶到附近工廠警衛亭避雨。細心的員警發現老婦很面熟，疑似住在某路段，便聯絡該戶民眾查證，果真順利與老婦家屬取得聯繫，後續家屬趕到場將老婦接回家，並非常感謝警方的協助。

幼獅派出員警在惡劣天候中秉持為民服務的精神，及時對老婦伸出援手。圖：讀者提供

幼獅派出所表示，昨晚警員曾瑋軒、黃昱荃執行巡邏勤務時，發現一名老婦於風雨中獨行，員警見狀立即上前關心。經交談發現老婦疑似罹患失智症，因獨自外出而忘記返家路線，且一時無法清楚說出身分。不過員警對其感到熟悉好像曾與其接觸，正當準備將老婦帶返派出所查證時，員警靈機一動，想起老婦疑似為轄區內某路段居民，隨即聯繫住戶查證。經確認果然為該戶家人，而家屬此時也正駕車外出尋找，聽聞警方尋獲老婦後懸著的心才得以放下，並迅速趕抵現場接回老婦。老婦及家屬對警方即時協助深表感激。

楊梅分局長張仁傑表示，警察的首要任務是守護民眾安全並提供必要協助，員警在惡劣天候中仍秉持為民服務的精神，及時伸出援手，值得肯定。他並呼籲民眾，如家中有高齡或失智長者，應加強照護與防護措施，可配戴防走失手鍊或標示聯絡資訊，以利警方在第一時間協助返家。如遇緊急情況，可隨時撥打110報案求助，警方將全力提供協助。

本文章來自《桃園電子報》。原文：楊梅8旬婦雨中迷途全身濕透 暖警及時關心