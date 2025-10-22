免費課程、教育補助？台東教育處遭冒名詐騙已報案 籲民眾勿受騙

近日台東縣政府接獲多起民眾通報，表示臉書、IG上出現多個冒用「台東縣政府教育處」名稱帳號，以「多元課程免費開課」、「報名連結」等名義發布貼文，並附上可疑連結或要求加入陌生LINE群組。經查證均非教育處官方粉絲專頁，且內容疑似涉及詐騙與個資蒐集行為，教育處籲民眾提高警覺，切勿受騙。

教育處指出，教育處唯一官方粉絲專頁為https://www.facebook.com/TTeducation.gov，民眾若需得知教育處最新活動、公告與政策資訊，請務必以此頁面為準。所有活動報名或課程資訊，均透過官方網站及粉絲專頁公告，不會以私人帳號、陌生訊息或LINE群組方式邀請報名。

教育處長蔡美瑤進一步提醒，近來網路詐騙常以「教育補助」、「免費課程」或「家長報名」等名義誤導民眾，以騙取個資或施行詐騙行為，若接獲相關訊息，建議先查證來源真偽，不要急於點擊連結或提供個人資料，若有任何疑慮，可撥打教育處或165反詐騙專線詢問確認。