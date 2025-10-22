快訊

免費課程、教育補助？台東教育處遭冒名詐騙已報案 籲民眾勿受騙

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

近日台東縣政府接獲多起民眾通報，表示臉書、IG上出現多個冒用「台東縣政府教育處」名稱帳號，以「多元課程免費開課」、「報名連結」等名義發布貼文，並附上可疑連結或要求加入陌生LINE群組。經查證均非教育處官方粉絲專頁，且內容疑似涉及詐騙與個資蒐集行為，教育處籲民眾提高警覺，切勿受騙。

教育處指出，教育處唯一官方粉絲專頁為https://www.facebook.com/TTeducation.gov，民眾若需得知教育處最新活動、公告與政策資訊，請務必以此頁面為準。所有活動報名或課程資訊，均透過官方網站及粉絲專頁公告，不會以私人帳號、陌生訊息或LINE群組方式邀請報名。

教育處長蔡美瑤進一步提醒，近來網路詐騙常以「教育補助」、「免費課程」或「家長報名」等名義誤導民眾，以騙取個資或施行詐騙行為，若接獲相關訊息，建議先查證來源真偽，不要急於點擊連結或提供個人資料，若有任何疑慮，可撥打教育處或165反詐騙專線詢問確認。

教育處強調，目前已陸續收集相關證據作為報案之用，並同步向臉書平台檢舉下架，以防止詐騙資訊擴散。

近日台東縣政府接獲多起民眾通報，表示臉書、IG上出現多個冒用「台東縣政府教育處」名稱帳號，疑似涉及詐騙與個資蒐集行為。本報資料照片
近日台東縣政府接獲多起民眾通報,表示臉書、IG上出現多個冒用「台東縣政府教育處」名稱帳號,疑似涉及詐騙與個資蒐集行為。本報資料照片

詐騙 粉絲 台東

相關新聞

為償賭債淪車手！IG大馬旅遊網紅大甲落網：不知怎跟女友說

台中市大甲分局日前偵破一起假投資詐欺案，逮捕一名33歲的馬來西亞的林姓男車手，令人意外的是，他自稱是社群媒體旅遊網紅，擁...

表弟要來拿錢差點陷詐局 嘉市警「聽掛查」防詐3要守住220萬

嘉義市有名婦人到銀行要提領220萬元，行員查覺有異，通報警方，警方到場關切，研判為「假親友購地」詐騙手法，耐心勸導，並以...

影／徵才騙提款卡！台中警喬裝早餐店員埋伏 逮六旬車手

台中市第六警分局警員近月間網路巡邏時，發現詐騙集團以「避稅」為理由，要求應徵者將提款卡放置指定地點，警方認為此即是詐團騙...

普發現金詐騙多 資安署長蔡福隆：政府不會主動發送簡訊

普發現金最快11月上旬開始發放，許多詐騙集團蠢蠢欲動，甚至冒用政府名義發送假訊息。數發部資安署長蔡福隆今（21）日提醒，...

「47歲離異找老公！」高嘉瑜被詐騙集團盜圖 本尊怒嗆回應了

台灣詐騙案件層出不窮，就連前立委高嘉瑜也成為受害者。她分享自己被詐騙集團盜取照片，放在臉書的交友社團，讓她相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

